El pronóstico para el viernes 24 de abril de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el viernes 24 de abril se prevé una jornada con abundante nubosidad en gran parte del país, con temperaturas que oscilarán entre los 9°C y los 25°C.

En la zona Noroeste, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto y presencia de neblinas, con probables precipitaciones aisladas. Durante la tarde y la noche continuará el cielo nuboso a cubierto, con neblinas y bancos de niebla, y se prevén precipitaciones y tormentas. Temperatura mínima de 12°C y máxima de 25°C.

En el Noreste, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto con neblinas y bancos de niebla, con probables precipitaciones aisladas. Hacia la tarde y la noche persistirá el cielo nuboso a cubierto, con neblinas y bancos de niebla y probables precipitaciones. Temperatura mínima de 11°C y máxima de 24°C.

En el Suroeste, la mañana se presentará con cielo algo nuboso a nuboso y neblinas. En la tarde y noche continuará el cielo algo nuboso a nuboso, con neblinas y bancos de niebla. Temperatura mínima de 11°C y máxima de 24°C.

Para el Centro-Sur, se espera una mañana con cielo algo nuboso a nuboso y neblinas junto a bancos de niebla. Durante la tarde y la noche el cielo se mantendrá algo nuboso a nuboso, con períodos de claro y presencia de neblinas y bancos de niebla. Temperatura mínima de 9°C y máxima de 23°C.

En el Este, la mañana estará algo nubosa a nubosa con nieblas y neblinas. Hacia la tarde y noche se prevé cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de claro y neblinas junto a bancos de niebla. Temperatura mínima de 9°C y máxima de 23°C.

Vista aérea de la zona del Puerto de Punta del Este con varias embarcaciones amarradas y fondeadas. Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

En Punta del Este, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa con nieblas y neblinas. Durante la tarde y la noche continuará algo nuboso a nuboso, con períodos de claro y neblinas. Temperatura mínima de 14°C y máxima de 21°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de claro y neblinas. En la tarde y noche se mantendrán condiciones similares, con cielo algo nuboso a nuboso, períodos de claro y neblinas. Temperatura mínima de 10°C y máxima de 22°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.