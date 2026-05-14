IMM comunicó en qué días y horarios se puede visitar el Jardín Japonés de Montevideo tras su reapertura

La Intendencia de Montevideo (IMM) reabrió el Jardín Japonés de Montevideo luego de un breve cierre por trabajos de mantenimiento y limpieza de su estanque, y confirmó los días y horarios en los que se puede visitar este punto turístico de la capital.

El espacio se encuentra dentro del predio del Museo Juan Manuel Blanes y permanece abierto a todo el público, con entrada gratuita, durante su horario de funcionamiento.

¿Cuándo se puede visitar el Jardín Japonés?

El Jardín Japonés se encuentra abierto de martes a domingos, entre las 10:00 y 18:00 horas, según el sitio web de la IMM.

Este espacio se encuentra en la dirección Av. Millán 4015, en la parte exterior del predio del Museo Juan Manuel Blanes. Según la IMM, tiene una superficie de 3.000 metros cuadrados.

Concebido en un estilo San-Sui (montaña y agua), el lugar incluye arena, rocas, lago con carpas, cascada, isla, puentes de piedra y de madera, caminos de piedra y casa de té.

También tiene más de 130 peces Koi característicos de este espacio, como también una diversa flora: cerezos, bambú, membrillos de jardín, lirios, orquídeas y ceibo, entre otras especies.

Jardín Japonés de Montevideo. Leonardo Maine/Archivo El Pais

El Jardín Japonés fue donado por Japón en 2001 en conmemoración de las relaciones bilaterales entre Uruguay y el país nipón. Fue diseñado por el paisajista japonés Haruho Ieda.

Recientes reformas en el Jardín Japonés

El jardín permanecía cerrado desde abril debido a trabajos de reformas en el recinto. Según la IMM, estas incluyeron el vaciado y la limpieza de piletones con el uso de bombas de agua, retirando sedimentos acumulados naturalmente por las hojas de los árboles del lugar.

También se instalaron nuevas bombas para mejorar el flujo de agua y reducir el ruido generado por el motor, se realizó un diagnóstico del agua y tareas de mantenimiento como poda.

Jardin Japones de Montevideo. Leonardo Maine/Archivo El Pais

Además, se hizo un relevamiento técnico para futuras mejoras.