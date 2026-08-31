Guía para la Quiniela y Tómbola en la semana del lunes 31 de agosto: los números más repetidos de la semana pasada
Estos son los números ganadores que más se repitieron en los sorteos de la Quiniela y Tómbola entre el pasado domingo 23 de agosto y domingo 30 de agosto de 2026, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola de la semana pasada dejaron algunos números ganadores que aparecieron con mayor frecuencia que otros. A continuación, repasamos cuáles fueron los 10 números ganadores más repetidos de la Quiniela y los 10 de la Tómbola, teniendo en cuenta los resultados de las ediciones vespertina y nocturna de toda la semana que acaba de pasar, de acuerdo con la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Los números más repetidos de la Quiniela en la semana pasada
- 168 salió tres veces
- 850 salió tres veces
- 990 salió tres veces
- 116 salió dos veces
- 225 salió dos veces
- 324 salió dos veces
- 490 salió dos veces
- 697 salió dos veces
- 805 salió dos veces
- 843 salió dos veces
Los números más repetidos de la Tómbola
- 00 salió seis veces
- 90 salió seis veces
- 05 salió cinco veces
- 18 salió cinco veces
- 31 salió cinco veces
- 40 salió cinco veces
- 45 salió cinco veces
- 49 salió cinco veces
- 57 salió cinco veces
- 41 salió cuatro veces
Qué significa cada número ganador, según los sueños
Jugar a la Quiniela y la Tómbola es una gran tradición dentro de la cultura uruguaya, y la superstición es parte de esa actividad. Es por ello que existe una serie de números que sirven como guía para saber a cuáles apostar en estos juegos de azar en base a un sueño que se haya podido tener recientemente. La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ) ofrece una lista completa con todos los números y los significados de los sueños que ayudan a despejar dudas sobre a qué números jugar.
Entre los números más frecuentes de la Tómbola, el 00 se asocia al aniversario y el 90 representa derramar. El 05 corresponde a bizco, mientras que el 18 refiere a sal. También aparecieron el 31, vinculado al aeroplano; el 40, relacionado con llorar; y el 45, cuyo significado es gato. Por su parte, el 49 representa militares, el 57 se asocia a viaje largo y el 41 a escalera.
Ninguno de los números más repetidos de la Quiniela tuvo una coincidencia exacta en la lista de significados de la DNLQ.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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