Guía para la Quiniela y Tómbola en la semana del lunes 31 de agosto: los números más repetidos de la semana pasada

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola de la semana pasada dejaron algunos números ganadores que aparecieron con mayor frecuencia que otros. A continuación, repasamos cuáles fueron los 10 números ganadores más repetidos de la Quiniela y los 10 de la Tómbola, teniendo en cuenta los resultados de las ediciones vespertina y nocturna de toda la semana que acaba de pasar, de acuerdo con la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Los números más repetidos de la Quiniela en la semana pasada

168 salió tres veces

850 salió tres veces

990 salió tres veces

116 salió dos veces

225 salió dos veces

324 salió dos veces

490 salió dos veces

697 salió dos veces

805 salió dos veces

843 salió dos veces

Los números más repetidos de la Tómbola

00 salió seis veces

90 salió seis veces

05 salió cinco veces

18 salió cinco veces

31 salió cinco veces

40 salió cinco veces

45 salió cinco veces

49 salió cinco veces

57 salió cinco veces

41 salió cuatro veces

Qué significa cada número ganador, según los sueños

Jugar a la Quiniela y la Tómbola es una gran tradición dentro de la cultura uruguaya, y la superstición es parte de esa actividad. Es por ello que existe una serie de números que sirven como guía para saber a cuáles apostar en estos juegos de azar en base a un sueño que se haya podido tener recientemente. La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ) ofrece una lista completa con todos los números y los significados de los sueños que ayudan a despejar dudas sobre a qué números jugar.

Kiosco con juegos de azar. Foto: Leonardo Mainé/El País

Entre los números más frecuentes de la Tómbola, el 00 se asocia al aniversario y el 90 representa derramar. El 05 corresponde a bizco, mientras que el 18 refiere a sal. También aparecieron el 31, vinculado al aeroplano; el 40, relacionado con llorar; y el 45, cuyo significado es gato. Por su parte, el 49 representa militares, el 57 se asocia a viaje largo y el 41 a escalera.

Ninguno de los números más repetidos de la Quiniela tuvo una coincidencia exacta en la lista de significados de la DNLQ.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.