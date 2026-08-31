Sorteo del 5 de Oro del domingo 30 de agosto de 2026: conozca los números ganadores

Un nuevo sorteo del 5 de Oro se realizó este domingo 30 de agosto de 2026, desde las 22:00 horas. Como es habitual, se transmitió a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

El sorteo contó con un pozo de Oro de $ 26.900.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha era de $ 43.800.000. En total, el acumulado fue de aproximadamente $ 70.700.000, de acuerdo con lo que informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

En esta ocasión, el Pozo de Oro fue el único que tuvo un acierto; el de Plata y el Revancha quedaron vacantes.

¿Qué números salieron en el Pozo de Oro?

44

6

7

31

4

Bolilla extra: 17

¿Qué números salieron en el 5 de Oro Revancha?

6

22

35

14

48

Mirá el sorteo del 5 de Oro aquí:

El pasado jueves se sorteó el 5 de Oro y los números ganadores fueron: 12, 25, 39, 42, 47 y la bolilla extra 18, para el de Oro; y 6, 16, 30, 32 y 33, para el Revancha.

Los distintos pozos de ese sorteo del 5 de Oro tuvieron las siguientes cantidades de aciertos:

Pozo de Oro: 0 aciertos

Pozo Revancha: 0 aciertos

Pozo de Plata: 0 aciertos

Se pueden verificar las jugadas en La Banca.

Bolillas del 5 de Oro. Foto: La Banca.

¿Cómo se juega al 5 de Oro?

Para jugar al 5 de Oro, se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Boleta del 5 de Oro con apuestas. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77.

Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.

También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.