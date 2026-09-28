Guía para la Quiniela y Tómbola en la semana del lunes 28 de setiembre: números más repetidos y sus significados

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola de la semana pasada dejaron algunos números ganadores que aparecieron con mayor frecuencia que otros. A continuación, repasamos cuáles fueron los 10 números ganadores más repetidos de la Quiniela y los 10 de la Tómbola, teniendo en cuenta los resultados de las ediciones vespertina y nocturna de toda la semana que acaba de pasar, de acuerdo con la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Los números más repetidos de la Quiniela en la semana pasada

097 salió dos veces

237 salió dos veces

261 salió dos veces

310 salió dos veces

328 salió dos veces

607 salió dos veces

669 salió dos veces

674 salió dos veces

762 salió dos veces

765 salió dos veces

Los números más repetidos de la Tómbola

37 salió siete veces

09 salió seis veces

48 salió seis veces

61 salió seis veces

79 salió seis veces

12 salió cinco veces

18 salió cinco veces

31 salió cinco veces

35 salió cinco veces

59 salió cinco veces

Qué significa cada número ganador, según los sueños

Jugar a la Quiniela y la Tómbola es una gran tradición dentro de la cultura uruguaya, y la superstición es parte de esa actividad. Es por ello que existe una serie de números que sirven como guía para saber a cuáles apostar en estos juegos de azar en base a un sueño que se haya podido tener recientemente. La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ) ofrece una lista completa con todos los números y los significados de los sueños que ayudan a despejar dudas sobre a qué números jugar.

El 37, el número más repetido de la Tómbola, está asociado a la picazón. El 09 representa el baile, mientras que el 48 refiere a tropezar. Según la guía, el 61 significa cuenta bancaria y el 79 se vincula con un obstáculo. Entre los que salieron cinco veces, el 12 corresponde a pérdida, el 18 a sal, el 31 a aeroplano, el 35 a beber Ron y el 59 a traición.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.