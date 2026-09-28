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Guía para la Quiniela y Tómbola en la semana del lunes 28 de setiembre: números más repetidos y sus significados

Estos son los números ganadores que más se repitieron en los sorteos de la Quiniela y Tómbola entre el pasado domingo 20 de setiembre y domingo 27 de setiembre de 2026, según La Banca.

El País
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28/09/2026, 09:55
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Local de apuestas en el que se juega al 5 de Oro, la Quiniela, la Tómbola, entre otros juegos de azar.
Local de apuestas en el que se juega al 5 de Oro, la Quiniela, la Tómbola, entre otros juegos de azar.
Foto: Juan Manuel Ramos

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola de la semana pasada dejaron algunos números ganadores que aparecieron con mayor frecuencia que otros. A continuación, repasamos cuáles fueron los 10 números ganadores más repetidos de la Quiniela y los 10 de la Tómbola, teniendo en cuenta los resultados de las ediciones vespertina y nocturna de toda la semana que acaba de pasar, de acuerdo con la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Sorteo del 5 de Oro del domingo 27 de setiembre de 2026: conozca los números ganadores

Los números más repetidos de la Quiniela en la semana pasada

  • 097 salió dos veces
  • 237 salió dos veces
  • 261 salió dos veces
  • 310 salió dos veces
  • 328 salió dos veces
  • 607 salió dos veces
  • 669 salió dos veces
  • 674 salió dos veces
  • 762 salió dos veces
  • 765 salió dos veces

Los números más repetidos de la Tómbola

  • 37 salió siete veces
  • 09 salió seis veces
  • 48 salió seis veces
  • 61 salió seis veces
  • 79 salió seis veces
  • 12 salió cinco veces
  • 18 salió cinco veces
  • 31 salió cinco veces
  • 35 salió cinco veces
  • 59 salió cinco veces

Qué significa cada número ganador, según los sueños

Jugar a la Quiniela y la Tómbola es una gran tradición dentro de la cultura uruguaya, y la superstición es parte de esa actividad. Es por ello que existe una serie de números que sirven como guía para saber a cuáles apostar en estos juegos de azar en base a un sueño que se haya podido tener recientemente. La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ) ofrece una lista completa con todos los números y los significados de los sueños que ayudan a despejar dudas sobre a qué números jugar.

El 37, el número más repetido de la Tómbola, está asociado a la picazón. El 09 representa el baile, mientras que el 48 refiere a tropezar. Según la guía, el 61 significa cuenta bancaria y el 79 se vincula con un obstáculo. Entre los que salieron cinco veces, el 12 corresponde a pérdida, el 18 a sal, el 31 a aeroplano, el 35 a beber Ron y el 59 a traición.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

¿A qué número juego a la Quiniela o a la Tómbola? El significado de todos los números según lo que soñaste

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