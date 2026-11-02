Guía para la Quiniela y Tómbola en la semana del lunes 2 de noviembre: los números más repetidos de la semana pasada

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola de la semana pasada dejaron algunos números ganadores que aparecieron con mayor frecuencia que otros. A continuación, repasamos cuáles fueron los 10 números ganadores más repetidos de la Quiniela y los 10 de la Tómbola, teniendo en cuenta los resultados de las ediciones vespertina y nocturna de toda la semana que acaba de pasar, de acuerdo con la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Los números más repetidos de la Quiniela en la semana pasada

279 salió tres veces

372 salió tres veces

877 salió tres veces

042 salió dos veces

068 salió dos veces

077 salió dos veces

179 salió dos veces

410 salió dos veces

570 salió dos veces

795 salió dos veces

Los números más repetidos de la Tómbola

60 salió siete veces

72 salió siete veces

08 salió seis veces

59 salió seis veces

61 salió seis veces

77 salió seis veces

79 salió seis veces

91 salió seis veces

06 salió cinco veces

10 salió cinco veces

Tómbola nocturna y vespertina. Foto: Leonardo Mainé/El País

Qué significa cada número ganador, según los sueños

Jugar a la Quiniela y la Tómbola es una gran tradición dentro de la cultura uruguaya, y la superstición es parte de esa actividad. Es por ello que existe una serie de números que sirven como guía para saber a cuáles apostar en estos juegos de azar en base a un sueño que se haya podido tener recientemente. La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ) ofrece una lista completa con todos los números y los significados de los sueños que ayudan a despejar dudas sobre a qué números jugar.

Entre los números más repetidos de la Quiniela, el 570 se asocia con muerto sueña, según la lista de la DNLQ.

En la Tómbola, el 60 representa compromiso y el 72, trueno. También se destacaron el 08, asociado a amigo; el 59, que refiere a traición; y el 61, cuyo significado es cuenta bancaria. Por su parte, el 77 representa relaciones, el 79 se vincula con obstáculo y el 91 con lluvia. Además, el 06 corresponde a elefante y el 10, a dormido.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.