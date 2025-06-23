Frío extremo en Uruguay: a qué número debo llamar para avisar de personas en situación de calle

Redacción El País

Llegó el frío extremo a Uruguay y desde el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) se emitió un comunicado para recordar cuáles son los números de teléfono a los que se debe llamar para advertir de personas en situación de calle que puedan correr riesgo.

El número de teléfono para llamar y dar aviso de personas a la intemperie es el 0800-8798; también está el 092 910 000 para enviar un mensaje de WhatsApp en Montevideo. Ambos son para Montevideo. Por otro lado, para dar aviso de personas en situación de calle en el interior, es necesario llamar al 9-1-1.

Afiche con los números de teléfono para avisar de personas en situación de calle. Foto: Mides.

En su comunicado, el Mides indicó que "desde el inicio de la actual administración ha determinado la existencia de una situación de emergencia en materia de personas en situación de calle".

Por este motivo "en pocos meses se han abierto 32 nuevos refugios y se ampliaron en más de 1.000 los cupos del sistema". Esta es la ampliación "más grande que se haya realizado en un Plan Invierno", y permitió garantizar "el ingreso al sistema de todas las personas que solicitaron y aceptaron cupo desde el 25 de abril".

Por otro lado, desde el Mides se aseguró que junto a equipos del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) se actuó "en más de 150 oportunidades para la evaluación de la pertinente intervención médica y la eventual internación de personas a la intemperie".