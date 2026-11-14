Falla provocó caída temporal de la red de cargadores para vehículos eléctricos: el comunicado de UTE

Una falla provocó la caída de la red de cargadores para vehículos eléctricos durante la mañana de este sábado, según informó UTE a través de su cuenta de la red social X. El incidente afectó los puntos de carga de todo el país.

"En la mañana de hoy, una actualización del sistema operativo Windows, realizada en el marco de acciones de mantenimiento y seguridad tecnológica, generó una afectación en la conectividad de la plataforma de gestión de los cargadores de movilidad eléctrica", informó la empresa.

En la mañana de hoy, una actualización del sistema operativo Windows, realizada en el marco de las acciones de mantenimiento y seguridad tecnológica, generó una afectación en la conectividad de la plataforma de gestión de los cargadores de movilidad eléctrica. 🧵 — UTE (@utecomunicacion) November 14, 2026

Desde UTE señalaron que sus equipos técnicos "trabajaron intensamente" para restablecer el servicio, "logrando recuperar prácticamente la totalidad de las conexiones".

"Actualmente, el funcionamiento de la red se encuentra próximo a su normalización y continúan las tareas para completar el restablecimiento. Lamentamos los inconvenientes ocasionados y agradecemos la comprensión de los usuarios", agregó la empresa.

Según señalaron fuentes de UTE a El País para el mediodía del sábado se había logrado restablecer un 90% de la red.