Uruguay conmemorará este miércoles 25 de noviembre de 2026 el Día del Taximetrista, una feriado no laborable que determina que los trabajadores de ese rubro no tienen actividad durante esa jornada.

El asueto configurado para conmemorar a la industria del taxi fue establecido en la Cuarta Ronda 2010 de los Consejos de Salarios y tiene el mismo régimen jurídico que los feriados no laborables, según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Qué uruguayos tienen un feriado este 25 de noviembre

El Día del Taximetrista fue establecido para el grupo 13: "Transporte y almacenamiento", subgrupo 5.1, "Choferes de taxis de Montevideo", según el MTSS.

En este marco, todos los conductores que se desempeñen en este sector podrán disfrutar de un día de descanso.

Taxímetro en Montevideo. Foto: Archivo El País.

¿Cómo se paga por trabajar en este feriado?

Sin embargo, para quienes sí trabajen, el MTSS señala que a los choferes de taxis se les abonará el mismo valor que el resto de los feriados no laborables. Al ser considerado un feriado no laborable pago, si una persona no trabaja, cobra igual. Pero, de trabajar, debe percibir una remuneración doble, como establece el artículo 18 de la ley N° 12.590.

Este mismo régimen aplica para los feriados que se celebran el 1º de enero, 1º de mayo, 25 de agosto y 25 de diciembre.

Por esto, tal como explica el MTSS en su sitio web, si un trabajador mensual trabaja un feriado pago, como se lo denomina, deberá cobrar el mes completo, más un día. Este día extra se calcula dividiendo el sueldo entre 30.

Billetes de pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

Por otro lado, respecto al subgrupo 5.3: "Choferes de taxis del interior", se establece que en los días que el trabajador efectivo no labore por causas ajenas a su voluntad (a vía de ejemplo, coche roto, no entrega del coche, etc.) y en los feriados percibirá un jornal que resultará de calcular el promedio de lo percibido en los últimos 30 días trabajados, agregó el Mtss.