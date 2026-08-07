Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 6 de agosto de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este jueves 6 de agosto de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 6 de agosto de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 600
2. 234
3. 371
4. 513
5. 081
6. 482
7. 620
8. 347
9. 529
10. 402
11. 271
12. 813
13. 445
14. 875
15. 800
16. 301
17. 501
18. 404
19. 003
20. 904
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 00
• 01
• 02
• 03
• 04
• 13
• 20
• 23
• 29
• 30
• 34
• 37
• 45
• 47
• 53
• 60
• 71
• 75
• 81
• 82
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 978
2. 235
3. 747
4. 127
5. 411
6. 815
7. 413
8. 623
9. 867
10. 878
11. 344
12. 642
13. 773
14. 255
15. 020
16. 454
17. 413
18. 369
19. 132
20. 666
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 11
• 13
• 15
• 20
• 23
• 27
• 32
• 35
• 37
• 42
• 44
• 47
• 53
• 54
• 55
• 66
• 67
• 69
• 73
• 78
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
¿Encontraste un error?