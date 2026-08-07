Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer jueves 6 de agosto de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el jueves 6 de agosto de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 600

2. 234

3. 371

4. 513

5. 081

6. 482

7. 620

8. 347

9. 529

10. 402

11. 271

12. 813

13. 445

14. 875

15. 800

16. 301

17. 501

18. 404

19. 003

20. 904



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 00

• 01

• 02

• 03

• 04

• 13

• 20

• 23

• 29

• 30

• 34

• 37

• 45

• 47

• 53

• 60

• 71

• 75

• 81

• 82



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 978

2. 235

3. 747

4. 127

5. 411

6. 815

7. 413

8. 623

9. 867

10. 878

11. 344

12. 642

13. 773

14. 255

15. 020

16. 454

17. 413

18. 369

19. 132

20. 666

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 11

• 13

• 15

• 20

• 23

• 27

• 32

• 35

• 37

• 42

• 44

• 47

• 53

• 54

• 55

• 66

• 67

• 69

• 73

• 78



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.