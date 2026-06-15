Esta semana tiene un día en el que no habrá clases en Primaria y Secundaria: cuándo será y cuál es la razón

Esta semana habrá un feriado por el que no habrá clases en las escuelas y los liceos de todo Uruguay. Se trata del natalicio de Artigas, una fecha patria por la que abrirán los centros educativos solamente para que los alumnos realicen la Jura de Fidelidad a la Bandera Nacional y la promesa del pabellón nacional.

La jornada sin clases tanto en Primaria como Secundaria será el viernes 19 de junio. Por tratarse de un viernes, también significará un fin de semana largo para los alumnos.

Esta fecha simboliza la importancia que tuvo José Gervasio Artigas para el país, siendo considerado el prócer de la patria. Artigas nació en Montevideo el 19 de junio de 1764 y, por su importancia en la historia de Uruguay, se conmemora un feriado. Algunos uruguayos gozarán de un fin de semana largo, puesto que el 19 de junio este año es un viernes. Este feriado también coincide con la celebración de la fecha comercial del Día de los Abuelos 2026.

Por tratarse de un feriado laborable, algunos negocios seguirán abiertos, pero las oficinas públicas, los centros educativos y algunas entidades privadas no estarán en funcionamiento, por lo que las personas que no trabajen o estudien ese día tendrán un fin de semana largo para descansar.

Cómo se paga a quienes trabajan el 19 de junio

El efecto de los feriados laborables en cuanto a la remuneración depende de si el trabajador es jornalero o mensual, tal como informa el Pit-Cnt. "Cuando en estos días se detiene la actividad, el trabajador que gana salario por día no cobra su jornal”, mientras que el trabajador que gana un salario mensual cobra el mismo sueldo de siempre", indica la central sindical.

La Bandera de Artigas, el Pabellón Nacional y la Bandera de los Treinta y Tres Orientales, símbolos patrios de Uruguay. Foto: Fernando Ponzetto/Archivo El País.

"Si se trabaja, el jornalero cobrará por ese día, pero al mensual no se le paga más de la cantidad fija", agregó.

¿Qué significa José Gervasio Artigas para Uruguay?

Un 19 de junio, pero en 1764, nació José Gervasio Artigas. Se dice que fue en Montevideo, aunque la ubicación fue motivo de debate, ya que el asiento parroquial de la Catedral no lo especifica, explicó el portal Uruguay Educa.

Fue el tercer hijo de los seis que tuvo la pareja de Martín José Artigas y Francisca Antonia Arnal. Vivió en la intersección de las actuales calles Cerrito y Colón, estudió en el colegio franciscano de San Bernardino y posteriormente, se dedicó a las tareas rurales en estancias de su padre, se indicó desde la plataforma de ANEP mencionada.

Casa de Artigas en Ciudad Vieja. Leonardo Maine/Archivo El Pais

Su abuelo paterno, Juan Antonio Artigas, figuró entre los primeros pobladores de la ciudad de Montevideo.

Manuel fue su primer hijo, a quien tuvo en 1791 con Isabel Sánchez. Seis años después, en 1797, ingresó como soldado de caballería en el regimiento de Blandengues, aunque debió retirarse por razones de salud en 1805, consignó Uruguay Educa.

Se casó con Rosalía Rafaela Villagrán, su prima, y tuvo tres hijos: José María, Francisca y Petronila. Sin embargo, estas dos últimas fallecieron a pocos meses tras su nacimiento.

Artigas participó en la defensa de Montevideo de las invasiones inglesas de 1806 y 1807, y en la reconquista de la capital del virreinato. En febrero de 1811, se incorporó al movimiento revolucionario poniéndose a disposición de la junta de Buenos Aires. El 18 de mayo derrotó al ejército español en la Batalla de las Piedras y sitió Montevideo.

Estatua de José Gervasio Artigas en la Plaza Independencia. Foto: Darwin Borrelli

En octubre, sin embargo, debió retirarse hacia el río Uruguay por disposición de un armisticio pactado entre el gobierno de Buenos Aires y el español. Según el portal de ANEP, lo acompañaron 16.000 personas en el llamado "Éxodo del Pueblo Oriental".

Lideró las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Córdoba, que conformaron la "Liga Federal" junto con la Provincia Oriental. Esta se oponía al centralismo ejercido por Buenos Aires con su puerto.

La ocupación de la Provincia Oriental por parte de Portugal, que comenzó en 1816, la lucha contra el centralismo bonaerense y el alejamiento de los caudillos del litoral argentino, causaron el exilio de Artigas a Paraguay en 1820. Allí, cerca de Asunción, falleció el 23 de setiembre de 1850.