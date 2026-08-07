Entra a Uruguay una masa de aire de origen polar que traerá frío: "Abrupta caída de temperatura"

Tras un frente frío que trajo lluvias y tormentas y el paso de un ciclón extratropical que dejó fuertes vientos que causaron destrozos, Uruguay entrará en un período libre de inclemencias pero con bajas temperaturas por el ingreso de una masa de aire de origen polar.

El meteorólogo Mario Bidegain describió que se trata de un período con "tiempo bueno y frío". La temperatura máxima no superará los 12°C pero incluso habrá jornadas con valores más bajos. Este descenso de temperatura, dijo el especialista a El País, tendrá efecto que al menos durará cuatro días.

Imagen térmica GOES19 de VIE07ago a 07:40 hr local, muestra ingreso de aire frío sobre centro #Argentina, #Uruguay y #Paraguay. El ciclón se aleja del litoral atlántico y vientos del Sur/SO predominan sobre #PBSAS y #Uruguay. Tiempo bueno y frío. pic.twitter.com/CQN4j2W7SV — Mario Bidegain (@mario_bidegain) August 7, 2026

Añadió que "el modelo GFS prevé anomalías negativas de temperaturas máximas del viernes 7 de agosto al jueves 13 desde Paraguay al sur, incluyendo Chile, Argentina, Uruguay y sur Brasil, de -2° a -6°C", es decir, por debajo de lo normal.

Gente abrigada un día frío en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

"Podría haber algunas lloviznas para el sábado de mañana en la costa pero nada importante. Las lluvias en Montevideo volverían sobre mediados de la semana que viene, entre miércoles y jueves", apuntó el especialista.

El meteorólogo José Serra habló con En Clave País y anunció que entrará una nueva masa de aire con temperaturas en descenso. "A partir de hoy viernes a la tarde las condiciones atmosféricas van a ser positivas, van a mejorar en todo el país. Vamos a tener cielos algo nubosos, soleados, por lo menos hasta el martes o miércoles de la semana que viene, pero a su vez vamos a tener una abrupta caída de temperatura", explicó.

Otro meteorólogo, Guillermo Ramis, dijo en Informativo Sarandí (AM 690) que las temperaturas bajarán "pero no mucho con respecto a lo que ya teníamos". No será una ola de frío pero "la semana que viene será una semana bastante fría, con máximas de 10°, 11° o 12°". La mínima también caerá de 9° a 7° entre viernes y sábado y permanecerá así durante varias jornadas.

Una mujer abrigada caminando por Plaza Independencia, Montevideo, en un día de frío. Foto: Leonardo Mainé

El pronóstico de Inumet para los próximos días

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica en su pronóstico del tiempo que este viernes en Montevideo y el área metropolitana empezará ventoso y con bajas sensaciones térmicas pero el cielo irá despejándose y la tarde terminará con sol; la temperatura oscilará entre 6° y 11°.

El sábado habrá entre 5° y 12°, sin lluvias, con cielos por momentos despejados y por momentos nublados. El domingo de mañana estará totalmente despejado y a la tarde habrá un poco de nubosidad, mientras que la temperatura estará entre 6° y 11°. El lunes tampoco lloverá y habrá entre 6° y 9°.