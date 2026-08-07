Mirá En Clave País, el streaming de El País, en vivo: el paso del ciclón en Uruguay y entrevista a Florencia Núñez

De 10:00 a 11:00 horas, de lunes a viernes y desde "la cocina" del diario, "En Clave País" pone arriba de la mesa los temas que importan y baja a tierra lo que está pasando tanto en Uruguay como en el mundo.

Este 7 de agosto estará como invitada la cantautora uruguaya Florencia Núñez, quien celebra 15 años de carrera con su gira "Década y media". Además habrá espacio también para recibir a Mariana Salinas, estudiante de Maestría en Biotecnología en la Facultad de Ciencias (Udelar) que vivió tres meses en Seúl para seguir avanzando en la investigación que se desarrolla en el Institut Pasteur de Montevideo sobre la leucemia bovina.

Por otra parte, la mesa analizará lo que dejó el paso del ciclón extratropical en Uruguay con la presencia del meteorólogo José Serra y hará un repaso de las principales novedades del día.

En Clave País

El streaming de El País, en vivo desde la redacción, es conducido por Malena Castaldi. La acompañan dos periodistas del diario: Faustina Bartaburu, especializada en Datos, y Joaquín Silva, de la sección Nacional.

El programa cuenta también con el apoyo del músculo de una redacción de más de 60 periodistas que trabaja minuto a minuto detrás de la noticia. Cuenta con contenidos de economía, deportes, espectáculos y ciencia, entre otros, con los cronistas especializados de cada sección.

Malena Castaldi conducirá "En Clave País" junto a Faustina Bartaburu y Joaquín Silva.

Foto: Leonardo Mainé.

"En Clave País" se transmite en vivo desde la home del diario El País y la plataforma YouTube, con amplificación posterior en todos nuestros canales de redes sociales, que cuentan con una comunidad de 5,2 millones de seguidores. Los lectores también pueden acceder a todos los contenidos de forma on demand.

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