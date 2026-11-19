La Embajada de Estados Unidos en Uruguay abrió un llamado laboral público ofreciendo dos puestos de técnico de cuentas por pagar que se desempeñará dentro de la oficina de administración financiera del organismo.

Los cargos, abiertos a todo el público en Uruguay, buscan a personas dispuestas a trabajar tiempo completo, con un régimen de 40 horas semanales.

Ambos puestos de trabajo se remuneran en pesos uruguayos y ofrecen un sueldo de $ 1.353.520 anuales, lo se traduce a $ 112.793 por mes.

Actividades a desarrollar con el trabajo ofrecido por la Embajada de EE.UU. en Montevideo

El técnico contratado deberá gestionar el conjunto de servicios relacionados con las cuentas por pagar y por cobrar para todas las agencias de la Embajada que están suscritas al sistema de Servicios de Apoyo Administrativo Cooperativo Internacional (Icass, por sus siglas en inglés).

Además, estará a cargo de asesorar a la gerente de cuentas por pagar y garantizar que los pagos y las cuentas por cobrar se procesen efectivamente, acorde a las regulaciones y estándares estadounidenses, y las leyes del gobierno uruguayo. La persona contratada deberá también supervisar los pagos a proveedores y empleados.

Embajada de Estados Unidos en Montevideo. Gerardo Perez

En su función adicional como cajero suplente, la persona seleccionada podrá ser requerida para brindar asistencia fuera de las oficinas durante visitas oficiales de alto nivel. También podría tener que trasladar dinero en efectivo entre distintas dependencias, una tarea que eventualmente podría implicar riesgos para su seguridad personal, indican las bases del llamado publicadas en la página web del Departamento de Estado de EE.UU.

Requisitos específicos del trabajo

Como primera condición de los cargos ofrecidos, los candidatos seleccionados deberán tener un certificado de seguridad y estarán sujetos a una investigación de antecedentes.

La convocatoria solicita que los aspirantes al cargo tengan al menos dos años de estudios universitarios o terciarios en Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas o un campo relacionado. Además se solicita un mínimo de dos años de experiencia en finanzas, cuentas por pagar y por cobrar, desembolsos, procesamiento y verificación de comprobantes de pago y gestión de asignaciones o subsidios.

Los solicitantes deben tener conocimiento en gestión financiera, como contabilidad, desembolsos, teneduría de libros, finanzas o administración de empresas.

También se pide un buen nivel de conocimiento y manejo del inglés en el ámbito laboral, además de un nivel fluido de español.

Fachada del edificio de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay. Archivo El País

El candidato seleccionado deberá estar en condiciones de comenzar a trabajar dentro de un "plazo razonable" una vez recibida la autorización de la agencia y las habilitaciones o certificaciones correspondientes, detalla la convocatoria para el concurso. De lo contrario, la candidatura podría quedar sin efecto.

Dónde se pueden postular los interesados

Las personas interesadas deberán dirigirse a la página web del Departamento de Estado de EE.UU. y hacer clic en "apply to this vacancy" (presentarse a esta vacante). Ahí también se podrán observar las bases.

Se aceptarán postulaciones hasta el 23 de noviembre. Además de llenar el formulario de aplicación, se deberán adjuntar los documentos correspondientes para el cargo, entre los que se incluye un permiso de trabajo (si es necesario) y un título universitario.