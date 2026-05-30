El pronóstico para hoy sabado 30 de mayo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el sábado 30 de mayo se prevé una jornada con abundante nubosidad en todo el país, presencia de nieblas y neblinas en varias zonas y un rango de temperaturas que irá desde los 7°C hasta los 21°C.

En el noroeste, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con formación de nieblas y neblinas. Durante la tarde y la noche continuarán los cielos nubosos, con períodos de cubierto y presencia de neblinas y bancos de niebla. La temperatura mínima será de 7°C y la máxima de 21°C.

En el noreste, la mañana estará nubosa y cubierta, con nieblas y neblinas, junto a precipitaciones escasas y aisladas. Hacia la tarde y la noche se mantendrá el cielo nuboso con períodos de cubierto y persistencia de nieblas y neblinas, con baja probabilidad de precipitaciones. La temperatura mínima será de 11°C y la máxima de 20°C.

En el suroeste, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con nieblas y neblinas y baja probabilidad de precipitaciones. Durante la tarde y la noche se mantendrá el cielo nuboso con períodos de cubierto, acompañado de nieblas y neblinas. La temperatura mínima será de 7°C y la máxima de 19°C.

En el centro-sur, la mañana estará nubosa y cubierta, con nieblas y neblinas y precipitaciones escasas y aisladas. En la segunda mitad del día continuarán los cielos nubosos con períodos de cubierto, con nieblas y neblinas y baja probabilidad de precipitaciones. La temperatura mínima será de 10°C y la máxima de 19°C.

En el este, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con nieblas y neblinas y precipitaciones escasas y aisladas. Durante la tarde y la noche persistirá el cielo nuboso con períodos de cubierto, acompañado de nieblas y neblinas y nuevamente precipitaciones escasas y aisladas. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima de 19°C.

En Punta del Este, la mañana estará nubosa y cubierta, con baja probabilidad de precipitaciones. Hacia la tarde y la noche se prevé cielo nuboso con períodos de cubierto, con neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones escasas y aisladas. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 17°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con nieblas y neblinas y precipitaciones escasas y aisladas. Durante la tarde y la noche continuará el cielo nuboso con períodos de cubierto, con nieblas y neblinas y baja probabilidad de precipitaciones. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima de 17°C.

Para los días siguientes, Inumet prevé una tendencia hacia una leve mejora en las condiciones, con disminución de las precipitaciones y períodos de cielo algo nuboso, aunque se mantendrá la presencia de nubosidad y fenómenos de niebla en las primeras horas. El ambiente continuará fresco, con temperaturas moderadas y sin cambios bruscos.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.