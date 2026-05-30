Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 29 de mayo de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 29 de mayo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 152

2. 654

3. 461

4. 042

5. 616

6. 320

7. 887

8. 985

9. 523

10. 828

11. 397

12. 559

13. 460

14. 909

15. 042

16. 671

17. 126

18. 898

19. 996

20. 076



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 09

• 16

• 20

• 22

• 23

• 26

• 28

• 42

• 52

• 54

• 59

• 60

• 61

• 71

• 76

• 85

• 87

• 96

• 97

• 98



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 637

2. 607

3. 604

4. 331

5. 402

6. 686

7. 860

8. 041

9. 838

10. 706

11. 944

12. 117

13. 536

14. 236

15. 697

16. 395

17. 780

18. 492

19. 786

20. 243

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 02

• 04

• 06

• 07

• 17

• 19

• 31

• 36

• 37

• 38

• 41

• 43

• 44

• 60

• 80

• 81

• 86

• 92

• 95

• 97



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.