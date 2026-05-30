Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 29 de mayo de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este viernes 29 de mayo de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 29 de mayo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 152
2. 654
3. 461
4. 042
5. 616
6. 320
7. 887
8. 985
9. 523
10. 828
11. 397
12. 559
13. 460
14. 909
15. 042
16. 671
17. 126
18. 898
19. 996
20. 076
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 09
• 16
• 20
• 22
• 23
• 26
• 28
• 42
• 52
• 54
• 59
• 60
• 61
• 71
• 76
• 85
• 87
• 96
• 97
• 98
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 637
2. 607
3. 604
4. 331
5. 402
6. 686
7. 860
8. 041
9. 838
10. 706
11. 944
12. 117
13. 536
14. 236
15. 697
16. 395
17. 780
18. 492
19. 786
20. 243
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 02
• 04
• 06
• 07
• 17
• 19
• 31
• 36
• 37
• 38
• 41
• 43
• 44
• 60
• 80
• 81
• 86
• 92
• 95
• 97
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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