El pronóstico del tiempo para hoy domingo 15 de noviembre, según Inumet: aumenta la nubosidad y disminuye en calor

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el domingo 15 de noviembre de 2026 tendrá contrastes térmicos moderados, con una mínima nacional de 14°C y una máxima de 31°C.

En el noroeste, la mañana estará algo nubosa a nubosa, con períodos de cielo cubierto y presencia de neblinas. Hacia la tarde y la noche continuará la nubosidad variable, con rachas de hasta 40 km/h. La mínima será de 16°C y la máxima de 31°C.

Para el noreste, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con nieblas, neblinas y probables precipitaciones escasas. En la tarde y la noche habrá cielo algo nuboso a nuboso, por momentos cubierto, con probables lluvias débiles y rachas de hasta 50 km/h. La mínima será de 18°C y la máxima de 30°C.

En el suroeste, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla. Durante la tarde y la noche se mantendrá una situación similar de nubosidad variable, con rachas de viento de hasta 40 km/h. La mínima será de 14°C y la máxima de 30°C.

En el centro-sur, la jornada comenzará con cielo nuboso y cubierto, acompañado por nieblas y neblinas. Para la tarde y la noche el cielo pasará a algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, baja probabilidad de precipitaciones escasas y rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. La mínima será de 14°C y la máxima de 28°C.

En el este, la mañana estará nubosa y cubierta, con neblinas, bancos de niebla y precipitaciones escasas, además de rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. En la tarde y la noche seguirá el cielo nuboso y cubierto, con probables precipitaciones escasas y rachas de 40 a 50 km/h en la costa. La mínima será de 17°C y la máxima de 27°C.

Nubes en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País.

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con neblinas y bancos de niebla, además de viento del este de 20 a 40 km/h. Hacia la tarde y la noche habrá cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto, viento del este al noreste de 20 a 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h. La mínima será de 15°C y la máxima de 20°C.

En Montevideo y área metropolitana, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con nieblas y neblinas. Durante la tarde y la noche el cielo estará algo nuboso y nuboso, con rachas de hasta 50 km/h. La mínima será de 16°C y la máxima de 25°C.

Cómo estará el tiempo en los próximos días

La tendencia de los próximos días muestra persistencia de nubosidad, con episodios de precipitaciones escasas que luego pueden generalizarse y estar acompañadas por tormentas, además de vientos del este y noreste con posterior rotación al sector sur.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.