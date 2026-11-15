El pronóstico del tiempo para hoy domingo 15 de noviembre, según Inumet: aumenta la nubosidad y disminuye en calor
La temperatura en el territorio nacional irá desde los 14°C y alcanzará una máxima de 31°C, según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología esta mañana de domingo 15 de noviembre de 2026.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el domingo 15 de noviembre de 2026 tendrá contrastes térmicos moderados, con una mínima nacional de 14°C y una máxima de 31°C.
En el noroeste, la mañana estará algo nubosa a nubosa, con períodos de cielo cubierto y presencia de neblinas. Hacia la tarde y la noche continuará la nubosidad variable, con rachas de hasta 40 km/h. La mínima será de 16°C y la máxima de 31°C.
Para el noreste, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con nieblas, neblinas y probables precipitaciones escasas. En la tarde y la noche habrá cielo algo nuboso a nuboso, por momentos cubierto, con probables lluvias débiles y rachas de hasta 50 km/h. La mínima será de 18°C y la máxima de 30°C.
En el suroeste, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla. Durante la tarde y la noche se mantendrá una situación similar de nubosidad variable, con rachas de viento de hasta 40 km/h. La mínima será de 14°C y la máxima de 30°C.
En el centro-sur, la jornada comenzará con cielo nuboso y cubierto, acompañado por nieblas y neblinas. Para la tarde y la noche el cielo pasará a algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, baja probabilidad de precipitaciones escasas y rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. La mínima será de 14°C y la máxima de 28°C.
En el este, la mañana estará nubosa y cubierta, con neblinas, bancos de niebla y precipitaciones escasas, además de rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. En la tarde y la noche seguirá el cielo nuboso y cubierto, con probables precipitaciones escasas y rachas de 40 a 50 km/h en la costa. La mínima será de 17°C y la máxima de 27°C.
En Punta del Este, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con neblinas y bancos de niebla, además de viento del este de 20 a 40 km/h. Hacia la tarde y la noche habrá cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto, viento del este al noreste de 20 a 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h. La mínima será de 15°C y la máxima de 20°C.
En Montevideo y área metropolitana, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con nieblas y neblinas. Durante la tarde y la noche el cielo estará algo nuboso y nuboso, con rachas de hasta 50 km/h. La mínima será de 16°C y la máxima de 25°C.
Cómo estará el tiempo en los próximos días
La tendencia de los próximos días muestra persistencia de nubosidad, con episodios de precipitaciones escasas que luego pueden generalizarse y estar acompañadas por tormentas, además de vientos del este y noreste con posterior rotación al sector sur.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
¿Encontraste un error?