Tiempo de hoy domingo 13 de setiembre: temperaturas, precipitaciones y vientos, según el pronóstico de Inumet
La temperatura en el territorio nacional irá desde los 4°C y alcanzará una máxima de 16°C, según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología esta mañana de domingo 13 de setiembre de 2026.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el domingo 13 de setiembre tendrá una mínima más baja de 4°C y una máxima más alta de 16°C en el país.
En el noroeste, la mañana estará nubosa y cubierta, con neblinas y precipitaciones escasas y aisladas; hacia la tarde y la noche continuará nuboso y cubierto, con bajas temperaturas y baja probabilidad de precipitaciones escasas. La temperatura mínima será de 7°C y la máxima de 16°C.
Para el noreste, la mañana presentará cielo nuboso y cubierto, con neblinas y precipitaciones escasas y aisladas; en la tarde y la noche se mantendrá nuboso y cubierto, con bajas temperaturas y precipitaciones escasas y aisladas. La temperatura mínima será de 7°C y la máxima de 15°C.
En el suroeste, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con probables heladas agrometeorológicas y precipitaciones aisladas; durante la tarde y la noche seguirá nuboso y cubierto, con períodos de algo nuboso, bajas temperaturas y baja probabilidad de precipitaciones escasas. La temperatura mínima será de 5°C y la máxima de 13°C.
En el centro-sur, la mañana estará nubosa y cubierta, con probables heladas agrometeorológicas, neblinas y precipitaciones aisladas; hacia la tarde y la noche continuará nuboso y cubierto, con períodos de algo nuboso, bajas temperaturas y precipitaciones escasas y aisladas. La temperatura mínima será de 4°C y la máxima de 13°C.
En el este, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con probables heladas agrometeorológicas, neblinas y precipitaciones aisladas; en la tarde y la noche persistirá el cielo nuboso y cubierto, con bajas temperaturas y precipitaciones escasas y aisladas. La temperatura mínima será de 4°C y la máxima de 13°C.
En Punta del Este, la mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones aisladas; durante la tarde y la noche se mantendrá nuboso y cubierto, con bajas temperaturas y precipitaciones escasas y aisladas. La temperatura mínima será de 8°C y la máxima de 10°C.
En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas; hacia la tarde y la noche continuará nuboso y cubierto, con bajas temperaturas y baja probabilidad de precipitaciones escasas. La temperatura mínima será de 7°C y la máxima de 10°C.
Cómo estará el tiempo en los próximos días
La tendencia para los próximos días mantiene condiciones de nubosidad, presencia de nieblas y neblinas, con episodios de precipitaciones escasas y aisladas, heladas agrometeorológicas y bajas temperaturas; luego, el ambiente muestra una recuperación gradual en los valores máximos y vientos entre débiles y moderados, con algunas rachas previstas por Inumet.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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