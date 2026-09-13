Tiempo de hoy domingo 13 de setiembre: temperaturas, precipitaciones y vientos, según el pronóstico de Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el domingo 13 de setiembre tendrá una mínima más baja de 4°C y una máxima más alta de 16°C en el país.

En el noroeste, la mañana estará nubosa y cubierta, con neblinas y precipitaciones escasas y aisladas; hacia la tarde y la noche continuará nuboso y cubierto, con bajas temperaturas y baja probabilidad de precipitaciones escasas. La temperatura mínima será de 7°C y la máxima de 16°C.

Para el noreste, la mañana presentará cielo nuboso y cubierto, con neblinas y precipitaciones escasas y aisladas; en la tarde y la noche se mantendrá nuboso y cubierto, con bajas temperaturas y precipitaciones escasas y aisladas. La temperatura mínima será de 7°C y la máxima de 15°C.

En el suroeste, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con probables heladas agrometeorológicas y precipitaciones aisladas; durante la tarde y la noche seguirá nuboso y cubierto, con períodos de algo nuboso, bajas temperaturas y baja probabilidad de precipitaciones escasas. La temperatura mínima será de 5°C y la máxima de 13°C.

En el centro-sur, la mañana estará nubosa y cubierta, con probables heladas agrometeorológicas, neblinas y precipitaciones aisladas; hacia la tarde y la noche continuará nuboso y cubierto, con períodos de algo nuboso, bajas temperaturas y precipitaciones escasas y aisladas. La temperatura mínima será de 4°C y la máxima de 13°C.

Cielo nuboso en Montevideo. Foto: El País

En el este, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con probables heladas agrometeorológicas, neblinas y precipitaciones aisladas; en la tarde y la noche persistirá el cielo nuboso y cubierto, con bajas temperaturas y precipitaciones escasas y aisladas. La temperatura mínima será de 4°C y la máxima de 13°C.

En Punta del Este, la mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones aisladas; durante la tarde y la noche se mantendrá nuboso y cubierto, con bajas temperaturas y precipitaciones escasas y aisladas. La temperatura mínima será de 8°C y la máxima de 10°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas; hacia la tarde y la noche continuará nuboso y cubierto, con bajas temperaturas y baja probabilidad de precipitaciones escasas. La temperatura mínima será de 7°C y la máxima de 10°C.

Cómo estará el tiempo en los próximos días

La tendencia para los próximos días mantiene condiciones de nubosidad, presencia de nieblas y neblinas, con episodios de precipitaciones escasas y aisladas, heladas agrometeorológicas y bajas temperaturas; luego, el ambiente muestra una recuperación gradual en los valores máximos y vientos entre débiles y moderados, con algunas rachas previstas por Inumet.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.