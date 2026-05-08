El pronóstico para el sábado 9 de mayo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el sábado 9 de mayo de 2026 presentará un escenario frío y ventoso a nivel nacional, con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 3°C y una máxima de 14°C.

En el noroeste, la mañana mostrará un aumento de nubosidad con heladas agrometeorológicas y baja probabilidad de precipitaciones, mientras soplarán vientos del oeste al suroeste entre 20 y 40 km/h con rachas de hasta 50 km/h; hacia la tarde y noche el cielo se mantendrá entre cubierto y nuboso con probables precipitaciones aisladas y descenso de la sensación térmica, con vientos que comenzarán a amainar. Temperaturas entre 3°C y 14°C.

Para el noreste, se prevé una mañana con aumento de nubosidad y heladas agrometeorológicas, junto a baja probabilidad de precipitaciones y vientos del noroeste al suroeste de 20 a 40 km/h con rachas de hasta 50 km/h; en la tarde y noche persistirá la nubosidad con bajas sensaciones térmicas y probables precipitaciones aisladas, con vientos que tenderán a moderarse. Temperaturas entre 3°C y 12°C.

En el suroeste, la mañana estará nubosa a cubierta y ventosa en zonas costeras, con precipitaciones aisladas y vientos del noroeste al suroeste de 20 a 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h; hacia la tarde y noche continuará el cielo cubierto a nuboso con bajas sensaciones térmicas y persistencia de precipitaciones aisladas, acompañado de vientos del suroeste con rachas de 50 a 60 km/h en la costa. Temperaturas entre 5°C y 13°C.

En la región centro-sur, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con condiciones ventosas en zonas costeras y precipitaciones aisladas, junto a vientos del noroeste al suroeste de 20 a 40 km/h con rachas de hasta 60 a 80 km/h; durante la tarde y noche el cielo seguirá mayormente cubierto con bajas sensaciones térmicas y nuevas precipitaciones aisladas, con vientos del suroeste intensos en la costa. Temperaturas entre 4°C y 12°C.

En el este, la mañana estará nubosa a cubierta con condiciones ventosas en áreas costeras y presencia de precipitaciones aisladas, con vientos del oeste de 30 a 50 km/h y rachas de hasta 60 a 80 km/h; por la tarde y noche continuará el cielo cubierto a nuboso con bajas sensaciones térmicas y persistencia de precipitaciones aisladas, manteniéndose los vientos fuertes del suroeste y oeste. Temperaturas entre 4°C y 13°C.

Peatones con paraguas y camperas un día de lluvia en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País

Punta del Este y Montevideo

En Punta del Este, la mañana se presentará nubosa y cubierta con tiempo ventoso y precipitaciones aisladas, acompañada de vientos del noroeste al suroeste de 30 a 50 km/h con rachas de hasta 60 a 80 km/h; hacia la tarde y noche continuará el cielo cubierto a nuboso con bajas sensaciones térmicas y nuevas precipitaciones aisladas, con vientos intensos del suroeste. Temperaturas entre 11°C y 13°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará nubosa a cubierta con condiciones ventosas y precipitaciones aisladas, con vientos del noroeste al suroeste de 30 a 50 km/h y rachas de hasta 60 km/h; en la tarde y noche persistirá el cielo cubierto a nuboso con bajas sensaciones térmicas y precipitaciones aisladas, manteniéndose los vientos moderados a fuertes. Temperaturas entre 9°C y 12°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.