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El pronóstico para el sábado 9 de mayo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará nubosa a cubierta con condiciones ventosas y precipitaciones aisladas, con vientos del noroeste al suroeste de 30 a 50 km/h y rachas de hasta 60 km/h.

El País
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08/05/2026, 19:39
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Vista de la Rambla de Palermo con nubes de tormenta en la ciudad de Montevideo.
Vista de la Rambla de Palermo con nubes de tormenta en la ciudad de Montevideo.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el sábado 9 de mayo de 2026 presentará un escenario frío y ventoso a nivel nacional, con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 3°C y una máxima de 14°C.

En el noroeste, la mañana mostrará un aumento de nubosidad con heladas agrometeorológicas y baja probabilidad de precipitaciones, mientras soplarán vientos del oeste al suroeste entre 20 y 40 km/h con rachas de hasta 50 km/h; hacia la tarde y noche el cielo se mantendrá entre cubierto y nuboso con probables precipitaciones aisladas y descenso de la sensación térmica, con vientos que comenzarán a amainar. Temperaturas entre 3°C y 14°C.

Acciones preventivas de la IMM ante alertas meteorológicas de Inumet: qué zonas interviene

Para el noreste, se prevé una mañana con aumento de nubosidad y heladas agrometeorológicas, junto a baja probabilidad de precipitaciones y vientos del noroeste al suroeste de 20 a 40 km/h con rachas de hasta 50 km/h; en la tarde y noche persistirá la nubosidad con bajas sensaciones térmicas y probables precipitaciones aisladas, con vientos que tenderán a moderarse. Temperaturas entre 3°C y 12°C.

En el suroeste, la mañana estará nubosa a cubierta y ventosa en zonas costeras, con precipitaciones aisladas y vientos del noroeste al suroeste de 20 a 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h; hacia la tarde y noche continuará el cielo cubierto a nuboso con bajas sensaciones térmicas y persistencia de precipitaciones aisladas, acompañado de vientos del suroeste con rachas de 50 a 60 km/h en la costa. Temperaturas entre 5°C y 13°C.

En la región centro-sur, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con condiciones ventosas en zonas costeras y precipitaciones aisladas, junto a vientos del noroeste al suroeste de 20 a 40 km/h con rachas de hasta 60 a 80 km/h; durante la tarde y noche el cielo seguirá mayormente cubierto con bajas sensaciones térmicas y nuevas precipitaciones aisladas, con vientos del suroeste intensos en la costa. Temperaturas entre 4°C y 12°C.

En el este, la mañana estará nubosa a cubierta con condiciones ventosas en áreas costeras y presencia de precipitaciones aisladas, con vientos del oeste de 30 a 50 km/h y rachas de hasta 60 a 80 km/h; por la tarde y noche continuará el cielo cubierto a nuboso con bajas sensaciones térmicas y persistencia de precipitaciones aisladas, manteniéndose los vientos fuertes del suroeste y oeste. Temperaturas entre 4°C y 13°C.

Peatones con paraguas y camperas un día de lluvia en Montevideo.
Peatones con paraguas y camperas un día de lluvia en Montevideo.
Foto: Darwin Borrelli/El País

Punta del Este y Montevideo

En Punta del Este, la mañana se presentará nubosa y cubierta con tiempo ventoso y precipitaciones aisladas, acompañada de vientos del noroeste al suroeste de 30 a 50 km/h con rachas de hasta 60 a 80 km/h; hacia la tarde y noche continuará el cielo cubierto a nuboso con bajas sensaciones térmicas y nuevas precipitaciones aisladas, con vientos intensos del suroeste. Temperaturas entre 11°C y 13°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará nubosa a cubierta con condiciones ventosas y precipitaciones aisladas, con vientos del noroeste al suroeste de 30 a 50 km/h y rachas de hasta 60 km/h; en la tarde y noche persistirá el cielo cubierto a nuboso con bajas sensaciones térmicas y precipitaciones aisladas, manteniéndose los vientos moderados a fuertes. Temperaturas entre 9°C y 12°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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