El pronóstico para el sábado 6 de junio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el sábado 6 de junio de 2026 tendrá condiciones inestables en buena parte de Uruguay, con abundante nubosidad, humedad y lluvias en varias zonas. A nivel nacional, las temperaturas previstas irán desde una mínima de 10°C hasta una máxima de 22°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima marca una mañana nubosa y cubierta, con neblinas, bancos de niebla y precipitaciones escasas; el viento soplará del sector este de 10 a 20 km/h y luego quedará variable de 0 a 10 km/h. Hacia la tarde y la noche persistirá la nubosidad, con períodos de cielo cubierto, neblinas y bancos de niebla, además de lluvias y probables tormentas; los vientos serán variables de 0 a 10 km/h y del sector este de 05 a 20 km/h. Las temperaturas irán de 12°C a 22°C.

Para el noreste, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con nieblas, neblinas y precipitaciones escasas, acompañadas por viento variable de 0 a 10 km/h. En la tarde y la noche continuará el cielo nuboso, con períodos de mayor cobertura, nieblas y neblinas, además de lluvias escasas y aisladas; el viento pasará de variable de 0 a 10 km/h al sector este de 05 a 20 km/h. Las temperaturas irán de 11°C a 21°C.

En el suroeste, la jornada comenzará con cielo nuboso y cubierto, presencia de nieblas y neblinas, y precipitaciones escasas; los vientos serán del sector este de 10 a 20 km/h y luego variables de 0 a 10 km/h. Durante la tarde y la noche habrá nubosidad con períodos de cielo cubierto, nieblas y neblinas, junto con lluvias escasas y aisladas; el viento rotará de variable de 0 a 10 km/h al sector este de 10 a 30 km/h. Las temperaturas irán de 12°C a 21°C.

En el centro-sur, Inumet prevé una mañana nubosa y cubierta, con nieblas, neblinas y precipitaciones escasas, mientras que el viento soplará del sector este de 10 a 20 km/h y luego quedará variable de 0 a 10 km/h. Para la tarde y la noche se mantendrá el cielo nuboso, con períodos de mayor cobertura, nieblas y neblinas, además de lluvias escasas y aisladas; los vientos serán variables de 0 a 10 km/h y luego del sector este de 10 a 20 km/h. Las temperaturas irán de 11°C a 20°C.

Cielo con claros y nubes Foto: Archivo El País

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con nieblas, neblinas y precipitaciones escasas, bajo vientos variables de 0 a 10 km/h. Más tarde, el panorama seguirá nuboso, con períodos de cielo cubierto, nieblas y neblinas, y probables lluvias escasas y aisladas; el viento pasará de variable de 0 a 10 km/h al sureste de 05 a 20 km/h. Las temperaturas irán de 10°C a 19°C.

En Punta del Este, la mañana estará marcada por cielo nuboso y cubierto, nieblas, neblinas y precipitaciones escasas, con vientos del noreste al sureste de 10 a 20 km/h y períodos de variables de 0 a 10 km/h. En la tarde y la noche continuará la nubosidad abundante, con neblinas y bancos de niebla, mientras que el viento soplará del sureste a 10 a 20 km/h. Las temperaturas irán de 13°C a 16°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con nieblas, neblinas y precipitaciones escasas; los vientos irán del noreste al sureste de 10 a 20 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h. Hacia la tarde y la noche persistirá el cielo nuboso y cubierto, con neblinas y bancos de niebla, y viento del sureste de 10 a 20 km/h. Las temperaturas irán de 12°C a 17°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.