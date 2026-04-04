El pronóstico para hoy sábado 4 de abril de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para hoy sábado 4 de abril se prevé una jornada inestable en el país, con temperaturas que oscilarán entre los 13°C y los 29°C según la zona.

En el noroeste, la mañana se presentará con cielo algo nuboso a cubierto, con precipitaciones y tormentas. Hacia la tarde y la noche continuará el cielo nuboso a cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas. Se prevén rachas de viento de hasta 40 km/h durante la mañana y de hasta 50 km/h en el correr de la tarde y noche. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima de 29°C.

En el noreste, la mañana tendrá cielo algo nuboso a cubierto, con neblinas y bancos de niebla, junto a precipitaciones y tormentas aisladas. Durante la tarde y la noche persistirá el cielo nuboso a cubierto con precipitaciones y tormentas aisladas. Se esperan rachas de viento de hasta 40 km/h en la mañana y de hasta 50 km/h hacia el final del día. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 28°C.

En el suroeste, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto y condiciones ventosas en zonas costeras, con precipitaciones y tormentas aisladas. En la tarde y noche continuará el cielo nuboso a cubierto con precipitaciones aisladas. Se prevén rachas de entre 50 y 60 km/h en zonas costeras durante la mañana y de hasta 50 km/h en la segunda mitad del día. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima de 23°C.

En el centro-sur, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto con condiciones ventosas en zonas costeras, acompañado de precipitaciones y tormentas aisladas. Durante la tarde y la noche se mantendrá el cielo nuboso a cubierto con mejoras graduales y precipitaciones aisladas. Se esperan rachas de entre 50 y 60 km/h en zonas costeras en la mañana y de hasta 50 km/h en la tarde y noche. La temperatura mínima será de 13°C y la máxima de 22°C.

Cielo nuboso con probabilidad de precipitaciones Foto: Archivo El País

Este, Montevideo y Área Metropolitana

En el este, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto y condiciones ventosas en zonas costeras, con precipitaciones y tormentas aisladas. Hacia la tarde y la noche continuará el cielo nuboso a cubierto con mejoras, manteniéndose las precipitaciones y tormentas aisladas. Se prevén rachas de entre 50 y 60 km/h en zonas costeras durante la mañana y de hasta 50 km/h en la tarde y noche. La temperatura mínima será de 13°C y la máxima de 23°C.

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto con condiciones ventosas y precipitaciones junto a tormentas aisladas. Durante la tarde y la noche se mantendrá el cielo nuboso. Se esperan rachas de entre 50 y 60 km/h en la mañana y de hasta 50 km/h hacia la noche. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima de 20°C.

Embarcaciones en la Bahía de Montevideo, bajo un cielo nuboso y con el Cerro de Montevideo detrás. Foto: Estefanía Leal

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto y condiciones ventosas, con precipitaciones y tormentas aisladas. En la tarde y noche el cielo permanecerá nuboso. Se prevén rachas de entre 50 y 60 km/h durante la mañana y de hasta 50 km/h en el correr de la tarde y noche. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima de 20°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.