Inumet cesa su alerta amarilla por lluvias y tormentas puntualmente fuertes: cómo sigue el tiempo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) cesó su alerta amarilla por lluvias y tormentas puntualmente fuertes que en la mañana de este sábado abarcaba únicamente al extremo norte del país.

"Las condiciones atmosféricas han mejorado en forma temporaria, por lo que se determina el cese de la advertencia vigente. Sin embargo, se mantiene el monitoreo de la situación y en caso de ser necesario se emitirán nuevas advertencias meteorológicas", indicó Inumet.

Previamente había señalado que un frente frío afectaba al país generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes en cortos períodos, según Inumet, que añadió que podían registrarse entre 20 y 40 milímetros en poco tiempo.

"Se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes", continuaba Inumet, que volverá a informar ante eventuales cambios.

Alerta amarilla de Inumet el sábado 4 de abril de 2026. Foto: Inumet

Cómo seguirá el tiempo, según Inumet: abrupta caída de la temperatura

Estaba previsto que este sábado cayera abruptamente la temperatura. Además señaló que este sábado el tiempo estará inestable, con precipitaciones y tormentas que se concentrarán principalmente en el centro, norte y este del país. Si bien se espera una mejora temporaria hacia la tarde, los pronósticos no descartan la formación de tormentas aisladas en distintos puntos del territorio, por lo que se mantiene la advertencia de precaución.

En tanto, el domingo se presentará con un nuevo descenso en las temperaturas, configurando una jornada fresca, con cielo mayormente nuboso a cubierto. Durante ese día se prevén precipitaciones y tormentas aisladas que afectarán sobre todo al norte del país.