El pronóstico para el sábado 27 de junio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo algo nuboso, con períodos de nuboso, nieblas y neblinas; el viento soplará del noroeste a 10-30 km/h.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para mañana, sábado 27 de junio de 2026, el clima en Uruguay tendrá una mínima nacional de 0°C y una máxima de 21°C, en una jornada fría al comienzo y con mayor nubosidad hacia algunas zonas durante la tarde y la noche.
En el noroeste, el pronóstico del clima marca una mañana con cielo algo nuboso a nuboso, con intervalos de claridad, presencia de neblinas y bancos de niebla, además de heladas agrometeorológicas; el viento soplará del noreste a 10-30 km/h. Para la tarde y la noche, la nubosidad irá en aumento y el tiempo tenderá a desmejorar hacia la noche, con viento del noreste y este a 10-30 km/h. Las temperaturas irán de 3°C a 21°C.
Para el noreste, se prevé una mañana algo nubosa y nubosa, con períodos de cielo claro, nieblas y neblinas, además de heladas agrometeorológicas; el viento será del noreste a 10-20 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. En la tarde y la noche aumentará la nubosidad, habrá neblinas y son probables las precipitaciones durante la noche, con viento del noreste a 10-30 km/h. Las temperaturas irán de 2°C a 18°C.
En el suroeste, la mañana presentará cielo algo nuboso y nuboso, con momentos de claridad, heladas, nieblas y neblinas; el viento será del sector norte a 10-30 km/h. Hacia la tarde y la noche predominará el cielo claro y algo nuboso, con viento del sector norte a 10-20 km/h. Las temperaturas irán de 0°C a 18°C.
En el centro-sur, el inicio del día tendrá cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de claro, nieblas y neblinas, además de heladas; el viento soplará del sector norte a 10-30 km/h. Durante la tarde y la noche se mantendrá claro a algo nuboso, con neblinas y bancos de niebla, y viento del noreste a 10-30 km/h. Las temperaturas irán de 0°C a 18°C.
Este y Área Metropolitana
En el este, la mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con nieblas y neblinas, además de heladas; el viento será del sector norte a 10-30 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. Para la tarde y la noche se prevé aumento de nubosidad, con neblinas y bancos de niebla, y viento del noreste a 10-30 km/h. Las temperaturas irán de 1°C a 17°C.
En Punta del Este, el pronóstico indica una mañana algo nubosa, con neblinas, y viento del norte y noroeste a 10-20 km/h. En la tarde y la noche el cielo estará claro y algo nuboso, con viento del norte al noreste a 10-30 km/h y períodos de variables de 0-10 km/h. Las temperaturas irán de 7°C a 16°C.
En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo algo nuboso, con períodos de nuboso, nieblas y neblinas; el viento soplará del noroeste a 10-30 km/h. Para la tarde y la noche continuará claro y algo nuboso, con viento del noroeste al noreste a 10-20 km/h y períodos de variables de 0-10 km/h. Las temperaturas irán de 4°C a 18°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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