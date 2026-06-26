El pronóstico para el sábado 27 de junio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para mañana, sábado 27 de junio de 2026, el clima en Uruguay tendrá una mínima nacional de 0°C y una máxima de 21°C, en una jornada fría al comienzo y con mayor nubosidad hacia algunas zonas durante la tarde y la noche.

En el noroeste, el pronóstico del clima marca una mañana con cielo algo nuboso a nuboso, con intervalos de claridad, presencia de neblinas y bancos de niebla, además de heladas agrometeorológicas; el viento soplará del noreste a 10-30 km/h. Para la tarde y la noche, la nubosidad irá en aumento y el tiempo tenderá a desmejorar hacia la noche, con viento del noreste y este a 10-30 km/h. Las temperaturas irán de 3°C a 21°C.

Para el noreste, se prevé una mañana algo nubosa y nubosa, con períodos de cielo claro, nieblas y neblinas, además de heladas agrometeorológicas; el viento será del noreste a 10-20 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. En la tarde y la noche aumentará la nubosidad, habrá neblinas y son probables las precipitaciones durante la noche, con viento del noreste a 10-30 km/h. Las temperaturas irán de 2°C a 18°C.

En el suroeste, la mañana presentará cielo algo nuboso y nuboso, con momentos de claridad, heladas, nieblas y neblinas; el viento será del sector norte a 10-30 km/h. Hacia la tarde y la noche predominará el cielo claro y algo nuboso, con viento del sector norte a 10-20 km/h. Las temperaturas irán de 0°C a 18°C.

En el centro-sur, el inicio del día tendrá cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de claro, nieblas y neblinas, además de heladas; el viento soplará del sector norte a 10-30 km/h. Durante la tarde y la noche se mantendrá claro a algo nuboso, con neblinas y bancos de niebla, y viento del noreste a 10-30 km/h. Las temperaturas irán de 0°C a 18°C.

Cielo con nubes Foto: Archivo El País

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con nieblas y neblinas, además de heladas; el viento será del sector norte a 10-30 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. Para la tarde y la noche se prevé aumento de nubosidad, con neblinas y bancos de niebla, y viento del noreste a 10-30 km/h. Las temperaturas irán de 1°C a 17°C.

En Punta del Este, el pronóstico indica una mañana algo nubosa, con neblinas, y viento del norte y noroeste a 10-20 km/h. En la tarde y la noche el cielo estará claro y algo nuboso, con viento del norte al noreste a 10-30 km/h y períodos de variables de 0-10 km/h. Las temperaturas irán de 7°C a 16°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo algo nuboso, con períodos de nuboso, nieblas y neblinas; el viento soplará del noroeste a 10-30 km/h. Para la tarde y la noche continuará claro y algo nuboso, con viento del noroeste al noreste a 10-20 km/h y períodos de variables de 0-10 km/h. Las temperaturas irán de 4°C a 18°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.