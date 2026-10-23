El pronóstico para el sábado 24 de octubre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el sábado 24 de octubre de 2026 el clima en Uruguay estará marcado por abundante nubosidad, lluvias aisladas y vientos del sur, con un rango térmico nacional que irá de 12°C a 24°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará nubosa a cubierta, con neblinas, precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas; el viento soplará del sector sur a 20-30 km/h, con ráfagas de 40 km/h. Hacia la tarde y la noche continuará la nubosidad abundante, con lluvias aisladas y viento del sector sur a 20-30 km/h, también con ráfagas de 40 km/h. Las temperaturas serán de mínima 14°C y máxima 24°C.

Para el noreste, la mañana se presentará cubierta, con neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas; los vientos llegarán del sector sur a 20-30 km/h, con ráfagas de 40 km/h. En la tarde y la noche el cielo seguirá entre nuboso y cubierto, con lluvias aisladas y viento del suroeste al sureste a 20-30 km/h, con ráfagas de 40 km/h. Las temperaturas serán de mínima 14°C y máxima 21°C.

En el suroeste, la mañana tendrá cielo cubierto, neblinas y bancos de niebla, con precipitaciones aisladas; el viento será del sector sur a 20-30 km/h, con ráfagas de 50 km/h. Para la tarde y la noche persistirá el cielo nuboso a cubierto, con neblinas y lluvias aisladas, mientras el viento continuará del sector sur a 20-30 km/h, con ráfagas de 40 km/h. Las temperaturas serán de mínima 13°C y máxima 22°C.

En el centro-sur, la jornada comenzará con cielo cubierto, neblinas y bancos de niebla, acompañado por precipitaciones aisladas; el viento soplará del sector sur a 20-30 km/h, con ráfagas de 50 km/h. Durante la tarde y la noche el cielo se mantendrá nuboso a cubierto, con neblinas y lluvias aisladas, y el viento rotará del suroeste al sureste a 20-30 km/h, con ráfagas de 40 km/h. Las temperaturas serán de mínima 12°C y máxima 21°C.

Nubes, cielo nuboso Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Este y área metropolitana

En el este, la mañana estará cubierta, con neblinas, bancos de niebla y precipitaciones aisladas; los vientos irán del suroeste al sureste a 20-30 km/h, con ráfagas de 40 km/h. Hacia la tarde y la noche continuará el cielo nuboso a cubierto, con neblinas y lluvias aisladas, mientras el viento soplará del sureste a 20-30 km/h, con ráfagas de 40 km/h. Las temperaturas serán de mínima 13°C y máxima 20°C.

En Punta del Este, el pronóstico marca una mañana cubierta, con precipitaciones aisladas y viento del sector sur a 20-30 km/h, con ráfagas de 50 km/h. Para la tarde y la noche se prevé cielo nuboso a cubierto, nuevamente con lluvias aisladas, y viento del sureste a 20-30 km/h, con ráfagas de 40 km/h. Las temperaturas serán de mínima 13°C y máxima 15°C.

En Montevideo y área metropolitana, la mañana estará cubierta, con neblinas y precipitaciones aisladas; el viento soplará del sector sur a 20-30 km/h, con ráfagas de 50 km/h. En la tarde y la noche el cielo continuará nuboso a cubierto, con lluvias aisladas y viento del suroeste al sureste a 20-30 km/h, con ráfagas de 40 km/h. Las temperaturas serán de mínima 13°C y máxima 18°C

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.