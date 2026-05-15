El pronóstico para el sábado 16 de mayo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana mostrará un incremento de la nubosidad acompañado de neblinas, con vientos del norte al noroeste entre 10 y 20 km/h y períodos variables.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el sábado 16 de mayo presentará un escenario variable en todo el país, con una temperatura mínima nacional de 0°C y una máxima de 21°C.
En el noroeste, la mañana comenzará con aumento de nubosidad y presencia de neblinas, junto a probables heladas agrometeorológicas, mientras que hacia la tarde y noche el cielo se tornará nuboso a cubierto con baja probabilidad de precipitaciones. Los vientos soplarán del sector este entre 10 y 20 km/h, rotando al este y sureste entre 10 y 30 km/h, con temperaturas entre 4°C y 21°C.
Para el noreste, se prevé una mañana con incremento de la nubosidad, heladas agrometeorológicas y neblinas con bancos de niebla, en tanto que durante la tarde y noche el cielo permanecerá nuboso a cubierto. Los vientos serán del este y noreste entre 10 y 20 km/h, con períodos variables más calmos, rotando luego del noreste al sureste entre 10 y 30 km/h, con temperaturas entre 2°C y 19°C.
En el suroeste, la mañana tendrá aumento de nubosidad con neblinas y heladas agrometeorológicas, mientras que hacia la tarde y noche se presentará un cielo nuboso a cubierto con neblinas y precipitaciones escasas y aisladas. Los vientos soplarán del norte entre 10 y 30 km/h con períodos variables, rotando luego del norte al sureste en el mismo rango, con temperaturas entre 3°C y 18°C.
En la región centro-sur, el inicio del día mostrará un aumento de nubosidad con heladas agrometeorológicas y neblinas, seguido de una tarde y noche con cielo nuboso a cubierto y precipitaciones escasas y aisladas. Los vientos serán del norte entre 10 y 30 km/h con períodos variables, rotando hacia el sureste en iguales intensidades, con temperaturas entre 2°C y 18°C.
Este y Área Metropolitana
Hacia el este, la mañana estará marcada por el aumento de nubosidad, heladas y neblinas con bancos de niebla, mientras que en la tarde y noche persistirá un cielo nuboso a cubierto con neblinas y precipitaciones escasas y aisladas. Los vientos se mantendrán del norte entre 10 y 30 km/h con períodos variables, rotando hacia el sur en la segunda mitad del día, con temperaturas entre 0°C y 18°C.
En Punta del Este, la mañana presentará aumento de nubosidad con vientos del norte al noroeste entre 10 y 20 km/h y períodos variables, mientras que hacia la tarde y noche el cielo estará nuboso a cubierto con precipitaciones escasas y aisladas. Los vientos rotarán del noroeste al suroeste entre 10 y 30 km/h, con temperaturas entre 8°C y 13°C.
En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana mostrará un incremento de la nubosidad acompañado de neblinas, con vientos del norte al noroeste entre 10 y 20 km/h y períodos variables, en tanto que la tarde y noche tendrán cielo nuboso a cubierto con precipitaciones escasas y aisladas. Los vientos rotarán del noroeste al sur entre 10 y 30 km/h, con temperaturas entre 5°C y 15°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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