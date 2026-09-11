El pronóstico para el sábado 12 de setiembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para mañana, sábado 12 de septiembre de 2026, el pronóstico del clima en Uruguay estará marcado por abundante nubosidad, episodios de inestabilidad y un rango térmico nacional que irá de 5°C a 19°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana tendrá cielo cubierto a nuboso, con neblinas y probables precipitaciones escasas; el viento soplará del sureste a 10-30 km/h. Durante la tarde/noche, el cielo permanecerá nuboso, con precipitaciones escasas y aisladas, y el viento aumentará del sureste a 20-40 km/h. La temperatura mínima será de 7°C y la máxima de 19°C.

Para el noreste, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones escasas y aisladas; el viento será del sureste a 10-30 km/h. Hacia la tarde/noche, continuará el cielo nuboso, con nuevas precipitaciones escasas y aisladas, mientras el viento del sureste alcanzará 20-40 km/h. La temperatura mínima será de 6°C y la máxima de 17°C.

En el suroeste, la mañana tendrá cielo nuboso con períodos de cubierto y condiciones ventosas, con precipitaciones aisladas; el viento soplará del sureste a 20-40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h en zonas costeras. En la tarde/noche persistirá la nubosidad con períodos de cielo cubierto, bajas sensaciones térmicas y precipitaciones escasas, con viento del sureste a 20-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h. La temperatura mínima será de 5°C y la máxima de 15°C.

En el centro-sur, la mañana estará nubosa con períodos de cielo cubierto y precipitaciones escasas; el viento soplará del sureste a 20-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. Durante la tarde/noche se mantendrá el cielo nuboso con intervalos de cubierto, bajas sensaciones térmicas y precipitaciones aisladas, con viento del sureste a 20-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h en la costa. La temperatura mínima será de 5°C y la máxima de 15°C.

Lluvia. Foto: Estefanía Leal.

Este y área metropolitana

En el este, la mañana tendrá cielo nuboso con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones aisladas; el viento será del sector sur a 10-30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. Para la tarde/noche seguirá la nubosidad con períodos de cubierto, bajas sensaciones térmicas y precipitaciones aisladas, con viento del sureste a 20-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h en la costa. La temperatura mínima será de 6°C y la máxima de 15°C.

En Punta del Este, la mañana se prevé nubosa con períodos de cielo cubierto y condiciones ventosas, acompañadas por precipitaciones escasas y aisladas; el viento soplará del sureste a 20-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. En la tarde/noche, el cielo estará nuboso y cubierto, con bajas temperaturas y sensaciones térmicas, además de precipitaciones aisladas, mientras el viento del sureste se mantendrá a 20-40 km/h con rachas de hasta 50 km/h. La temperatura mínima será de 10°C y la máxima de 12°C.

Para Montevideo y área metropolitana, la mañana tendrá cielo nuboso con períodos de cubierto y precipitaciones aisladas; el viento soplará del sureste a 20-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Durante la tarde/noche continuará la nubosidad con intervalos de cielo cubierto, bajas temperaturas y sensaciones térmicas, junto con precipitaciones aisladas, y el viento seguirá del sureste a 20-40 km/h con rachas de hasta 50 km/h. La temperatura mínima será de 9°C y la máxima de 14°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.