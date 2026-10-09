El pronóstico para el sábado 10 de octubre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que mañana, sábado 10 de octubre de 2026, el clima en Uruguay estará marcado por inestabilidad en varias zonas, con un rango térmico nacional que irá desde 11°C hasta 21°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará cubierta, con presencia de neblina y condiciones propicias para precipitaciones y tormentas. Hacia la tarde y la noche, el cielo pasará a nuboso con períodos de cubierto y se mantendrán las neblinas, con lluvias aisladas; el viento soplará del sector sur entre 10 y 30 km/h durante toda la jornada, con mínima de 12°C y máxima de 21°C.

Para el noreste, se prevé una mañana cubierta y con neblinas, acompañada por precipitaciones y tormentas, mientras que en la tarde y la noche el cielo se presentará nuboso con períodos de cubierto, lluvias aisladas y baja probabilidad de tormentas. Los vientos rotarán del sureste al suroeste entre 10 y 30 km/h en la mañana y luego predominarán del sector sur con igual intensidad, con mínima de 12°C y máxima de 20°C.

En el suroeste, la mañana tendrá cielo cubierto, neblinas y bancos de niebla, junto con precipitaciones aisladas; para la tarde y la noche, el panorama será nuboso con períodos de cubierto y neblinas, con lluvias más generalizadas. El viento irá del sureste al sur entre 10 y 30 km/h en la primera parte del día, con rachas de 40 a 50 km/h en zonas costeras, y luego continuará del sector sur entre 10 y 30 km/h, con mínima de 12°C y máxima de 19°C.

En el centro-sur, el sábado comenzará con cielo cubierto y neblinas, además de precipitaciones aisladas. Durante la tarde y la noche, la nubosidad alternará con períodos de cielo cubierto y se mantendrán las lluvias; el viento será del sector sur entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras durante la mañana y de hasta 40 km/h hacia la segunda parte del día, con mínima de 11°C y máxima de 18°C.

Punta del Este bajo un cielo nublado. Foto: Ricardo Figueredo/El País.

Este y área metropolitana

En el este, la mañana se presentará cubierta, con neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones y tormentas. Para la tarde y la noche, el cielo estará nuboso con períodos de cubierto, con lluvias y probables tormentas; el viento soplará del sector sur entre 10 y 30 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h en zonas costeras durante la mañana y de hasta 40 km/h más tarde, con mínima de 11°C y máxima de 20°C.

En Punta del Este, el pronóstico marca una mañana cubierta, con precipitaciones aisladas y viento del sureste entre 20 y 30 km/h, acompañado por rachas de 40 a 50 km/h. En la tarde y la noche, el cielo estará nuboso con períodos de cubierto y continuarán las lluvias, con viento del sector sur entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h, con mínima de 12°C y máxima de 16°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la jornada comenzará con cielo cubierto y precipitaciones aisladas, con viento del sureste entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Hacia la tarde y la noche, el cielo se mantendrá nuboso con períodos de cubierto y persistirán las lluvias, mientras el viento soplará del sector sur entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, con mínima de 12°C y máxima de 17°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.