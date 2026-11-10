El pronóstico para el miércoles 11 de noviembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el miércoles 11 de noviembre el clima en Uruguay tendrá una jornada inestable, con nubosidad, nieblas, neblinas y lluvias en varias zonas. A nivel nacional, las temperaturas previstas para mañana se ubican entre una mínima de 13°C y una máxima de 28°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará nubosa a cubierta, con neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones y tormentas aisladas. Los vientos soplarán del noreste y norte a 10-40 km/h, con períodos de variables a 0-10 km/h y probables rachas asociadas a tormentas; hacia la tarde y la noche el cielo pasará a algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto y probable formación de tormentas aisladas, acompañado por vientos del noreste y este a 10-30 km/h y lapsos de variables a 0-10 km/h, con mínima de 15°C y máxima de 28°C.

Para el noreste, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con neblinas y bancos de niebla, junto a precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas. El viento será del noreste y norte a 10-30 km/h, con períodos de variables a 0-10 km/h; durante la tarde y la noche habrá cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla, además de probable formación de tormentas aisladas, mientras que los vientos rotarán al noreste y este a 10-30 km/h, también con intervalos variables a 0-10 km/h, con mínima de 13°C y máxima de 27°C.

En el suroeste, la jornada comenzará con cielo nuboso y cubierto, nieblas y neblinas, además de precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas. Los vientos serán del sector norte a 10-30 km/h, con períodos de variables a 0-10 km/h; para la tarde y la noche se prevé cielo algo nuboso y nuboso, con neblinas y probables precipitaciones aisladas, acompañado por vientos del noreste y este a 10-30 km/h y períodos de variables a 0-10 km/h, con mínima de 16°C y máxima de 27°C.

En el centro-sur, el tiempo durante la mañana estará nuboso y cubierto, con neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas. El viento soplará del sector norte a 10-30 km/h, con períodos de variables a 0-10 km/h; en la tarde y la noche el cielo estará algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto y probables precipitaciones aisladas, mientras se mantendrán vientos del sector norte a 10-30 km/h con lapsos variables a 0-10 km/h, con mínima de 14°C y máxima de 26°C.

Día soleado con nubes en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País

Este y área metropolitana

En el este, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con nieblas y neblinas, además de probables precipitaciones. Los vientos soplarán del noreste y norte a 10-30 km/h, con períodos de variables a 0-10 km/h; hacia la tarde y la noche el cielo se mostrará algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla, junto a probables precipitaciones aisladas, con viento del noreste y este a 10-40 km/h y períodos de variables a 0-10 km/h, con mínima de 13°C y máxima de 27°C.

En Punta del Este, la mañana estará nubosa y cubierta, con probables precipitaciones y vientos del noreste y norte a 10-40 km/h que luego pasarán a variables de 0-10 km/h. Para la tarde y la noche se prevé cielo nuboso, con períodos de cubierto y presencia de neblinas, mientras que los vientos serán variables a 0-10 km/h y luego del noreste a 10-30 km/h, con mínima de 17°C y máxima de 22°C.

En Montevideo y el área metropolitana, el miércoles comenzará con cielo nuboso y cubierto, neblinas y precipitaciones aisladas. Los vientos serán del sector norte a 10-30 km/h, con períodos de variables a 0-10 km/h; durante la tarde y la noche el cielo estará algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, neblinas y baja probabilidad de precipitaciones, acompañado por vientos del noreste a 10-30 km/h y lapsos variables a 0-10 km/h, con mínima de 16°C y máxima de 25°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.