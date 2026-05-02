El pronóstico para este domingo 3 de mayo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
Se espera una jornada con una mínima de 2°C y una máxima de 20°C. Desde el Instituto Uruguayo de Meteorología no descartan la aparición de heladas agrometeorológicas en el interior del país.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para este domingo 3 de mayo se prevé una jornada con una temperatura mínima de 2°C y una máxima de 20°C.
En el noroeste, la mañana se presenta con cielo claro a algo nuboso y presencia de heladas agrometeorológicas, mientras que hacia la tarde y noche se mantiene entre claro y nuboso. Los vientos rotarán del sureste al noreste entre 10 y 30 km/h con rachas de hasta 40 km/h, persistiendo luego del noreste en iguales rangos, con temperaturas entre 4°C y 20°C.
Para el noreste, por otra parte, la mañana estará clara a algo nubosa con heladas agrometeorológicas y presencia de neblinas junto a bancos de niebla, mejorando hacia la tarde y noche con cielo parcialmente nuboso. Los vientos soplarán del sur al noreste con una velocidad de entre 10 y 30 km/h, y temperaturas de entre 2°C y 18°C.
En el suroeste, la mañana también presenta condiciones claras a algo nubosas con heladas agrometeorológicas y neblinas con bancos de niebla, dando paso a una tarde y noche con intervalos de mayor nubosidad. Los vientos, que tendrán dirección norte, variarán entre 10 y 30 km/h con rachas de hasta 40 km/h y temperaturas entre 2°C y 19°C.
En el centro-sur, la mañana se caracteriza por un cielo claro a algo nuboso con heladas agrometeorológicas y neblinas con bancos de niebla, mientras que en la tarde y noche habrá períodos de mayor nubosidad. Los vientos rotarán del suroeste al noreste entre 10 y 30 km/h con momentos variables más suaves, luego afirmándose del norte con rachas de hasta 40 km/h, con temperaturas entre 2°C y 17°C.
En el este, la mañana estará nubosa a algo nubosa con heladas agrometeorológicas y neblinas, mejorando hacia la tarde y noche con cielo entre claro y nuboso. Los vientos serán del suroeste con velocidad de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. Por otra parte, se espera viento del norte con rachas de hasta 40 km/h, con temperaturas entre 3°C y 18°C.
En Punta del Este, la mañana se presenta con cielo nuboso a algo nuboso, con vientos del suroeste al noroeste de entre 10 y 40 km/h y rachas de 50 a 60 km/h. En la tarde y noche el cielo estará algo nuboso con períodos de mayor cobertura. Los vientos serán del norte entre 10 y 40 km/h con períodos variables, con temperaturas de entre 12°C y 16°C.
En Montevideo y Área Metropolitana, se espera un cielo claro a algo nuboso con neblinas durante la mañana, mientras que en la tarde y noche se prevén períodos de mayor nubosidad. Los vientos rotarán del suroeste al noroeste entre 10 y 30 km/h con momentos variables más suaves, luego del norte entre 10 y 40 km/h, con temperaturas entre 8°C y 16°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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