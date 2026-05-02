El pronóstico para este domingo 3 de mayo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para este domingo 3 de mayo se prevé una jornada con una temperatura mínima de 2°C y una máxima de 20°C.

En el noroeste, la mañana se presenta con cielo claro a algo nuboso y presencia de heladas agrometeorológicas, mientras que hacia la tarde y noche se mantiene entre claro y nuboso. Los vientos rotarán del sureste al noreste entre 10 y 30 km/h con rachas de hasta 40 km/h, persistiendo luego del noreste en iguales rangos, con temperaturas entre 4°C y 20°C.

Cielo con nubes en Uruguay. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Para el noreste, por otra parte, la mañana estará clara a algo nubosa con heladas agrometeorológicas y presencia de neblinas junto a bancos de niebla, mejorando hacia la tarde y noche con cielo parcialmente nuboso. Los vientos soplarán del sur al noreste con una velocidad de entre 10 y 30 km/h, y temperaturas de entre 2°C y 18°C.

En el suroeste, la mañana también presenta condiciones claras a algo nubosas con heladas agrometeorológicas y neblinas con bancos de niebla, dando paso a una tarde y noche con intervalos de mayor nubosidad. Los vientos, que tendrán dirección norte, variarán entre 10 y 30 km/h con rachas de hasta 40 km/h y temperaturas entre 2°C y 19°C.

Nubes de tormenta se ven desde la rambla de Montevideo este jueves 5 de febrero de 2026. Foto: Inumet.

En el centro-sur, la mañana se caracteriza por un cielo claro a algo nuboso con heladas agrometeorológicas y neblinas con bancos de niebla, mientras que en la tarde y noche habrá períodos de mayor nubosidad. Los vientos rotarán del suroeste al noreste entre 10 y 30 km/h con momentos variables más suaves, luego afirmándose del norte con rachas de hasta 40 km/h, con temperaturas entre 2°C y 17°C.

En el este, la mañana estará nubosa a algo nubosa con heladas agrometeorológicas y neblinas, mejorando hacia la tarde y noche con cielo entre claro y nuboso. Los vientos serán del suroeste con velocidad de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. Por otra parte, se espera viento del norte con rachas de hasta 40 km/h, con temperaturas entre 3°C y 18°C.

Gente abrigada por las bajas temperaturas caminando por Av. 18 de Julio en el barrio Centro en dia de frio y lluvia en la ciudad de Montevideo, clima, estado del tiempo, invierno, ND 20250722, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

En Punta del Este, la mañana se presenta con cielo nuboso a algo nuboso, con vientos del suroeste al noroeste de entre 10 y 40 km/h y rachas de 50 a 60 km/h. En la tarde y noche el cielo estará algo nuboso con períodos de mayor cobertura. Los vientos serán del norte entre 10 y 40 km/h con períodos variables, con temperaturas de entre 12°C y 16°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, se espera un cielo claro a algo nuboso con neblinas durante la mañana, mientras que en la tarde y noche se prevén períodos de mayor nubosidad. Los vientos rotarán del suroeste al noroeste entre 10 y 30 km/h con momentos variables más suaves, luego del norte entre 10 y 40 km/h, con temperaturas entre 8°C y 16°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.