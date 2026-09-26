El pronóstico para el domingo 27 de setiembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el domingo 27 de septiembre de 2026 el clima en Uruguay estará marcado por la inestabilidad en varias zonas, con una amplitud térmica nacional que irá desde una mínima de 7°C hasta una máxima de 26°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica una mañana nubosa y cubierta, con ambiente ventoso y presencia de precipitaciones y tormentas; los vientos serán del este y noreste de 20 a 40 km/h, con rachas de 50 a 60 km/h y posibles intensificaciones asociadas a la actividad eléctrica. Hacia la tarde y la noche continuará la nubosidad abundante, aunque con mejoras temporarias y neblinas, mientras persistirán las precipitaciones y tormentas, con vientos del este y noreste de 20 a 40 km/h y rachas de 50 km/h, temperaturas de mínima de 15°C y máxima de 26°C.

Para el noreste, se prevé una mañana con cielo nuboso y cubierto, neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones y tormentas; el viento soplará del este a 20-40 km/h, con rachas de 50 km/h y aumentos puntuales vinculados a tormentas. En la tarde y la noche seguirá el cielo cubierto, con mejoras temporarias y neblinas, al tiempo que continuarán las precipitaciones y tormentas, con viento del este de 20 a 40 km/h y rachas de 50 km/h, temperaturas de mínima de 12°C y máxima de 23°C.

En el suroeste, la mañana estará nubosa y cubierta, con neblinas, precipitaciones y tormentas aisladas; los vientos serán del este y noreste de 20 a 40 km/h, con rachas de 50 km/h. Durante la tarde y la noche se mantendrá el cielo nuboso y cubierto, con mejoras temporarias y neblinas, mientras seguirán las precipitaciones y tormentas aisladas, con viento del este y noreste de 20 a 40 km/h y probables rachas fuertes asociadas a tormentas, temperaturas de mínima de 11°C y máxima de 23°C.

Cielo nuboso en Montevideo. Foto: El País

En el centro-sur, el pronóstico marca una mañana nubosa y cubierta, con probables precipitaciones y tormentas; el viento llegará del este y noreste a 20-40 km/h, con rachas de 50 km/h. Para la tarde y la noche, el cielo continuará nuboso y cubierto, con mejoras temporarias y neblinas, además de precipitaciones y tormentas aisladas, con vientos del este y noreste de 20 a 40 km/h, rachas de 50 km/h y posibles intensificaciones asociadas a tormentas, temperaturas de mínima de 9°C y máxima de 22°C.

En el este, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con neblinas y bancos de niebla, mientras el viento soplará del este al noreste de 20 a 40 km/h, con rachas de 50 km/h. Hacia la tarde y la noche se mantendrá la nubosidad abundante, con mejoras temporarias y neblinas, y se prevén precipitaciones con probables tormentas, acompañadas por vientos del noreste y este de 20 a 40 km/h y rachas de 50 km/h, temperaturas de mínima de 7°C y máxima de 20°C.

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo nuboso y vientos del este y noreste de 20 a 40 km/h, con rachas de 50 km/h. En la tarde y la noche aumentará la cobertura nubosa hasta presentarse entre nubosa y cubierta, con condiciones ventosas, probables precipitaciones y tormentas hacia la noche, y vientos del este y noreste de 20 a 40 km/h, con rachas de 50 a 60 km/h, temperaturas de mínima de 11°C y máxima de 14°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará nubosa y cubierta, con probabilidad de tormentas aisladas; los vientos serán del este y noreste de 20 a 40 km/h, con rachas de 50 km/h. Para la tarde y la noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con probables precipitaciones y tormentas hacia la noche, acompañado por vientos del este y noreste de 20 a 40 km/h, temperaturas de mínima de 10°C y máxima de 22°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.