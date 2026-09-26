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Inumet emite una alerta naranja y otra amarilla por tormentas fuertes y "puntualmente severas"

Se espera la ocurrencia de tormentas fuertes y severas, potencialmente acompañadas de granizo, intensa actividad eléctrica y vientos fuertes, especialmente en el norte del país.

El País
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26/09/2026, 19:09
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Tormenta llegando a Termas del Arapey, Salto, Uruguay.
Tormenta llegando a Termas del Arapey, Salto, Uruguay.
Foto: Nathy Burton citada por @MatiMederosURU en X

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este sábado una alerta naranja y otra amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas. En principio, Inumet actualizará la advertencia meteorológica a las 20:40 horas o ante cambios significativos.

"El área será afectada por tormentas (puntualmente) fuertes y/o severas. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos periodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica", indicó Inumet

Alerta de Inumet
Alerta de Inumet
Foto: Inumet

Localidades afectadas por la alerta naranja

Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira, Tomás Gomensoro y Topador.

Salto: Arapey, Belén, Constitución, Saucedo y Termas del Arapey.

Localidades afectadas por la alerta amarilla

Paysandú: Chapicuy.

Rivera: Lagos del Norte, Masoller, Paso Ataques y Tranqueras.

Salto: Albisu, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Fernández, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Sarandí de Arapey y Termas del Daymán.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

El pronóstico para hoy sábado 26 de setiembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

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