Inumet emite una alerta naranja y otra amarilla por tormentas fuertes y "puntualmente severas"

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este sábado una alerta naranja y otra amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas. En principio, Inumet actualizará la advertencia meteorológica a las 20:40 horas o ante cambios significativos.

"El área será afectada por tormentas (puntualmente) fuertes y/o severas. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos periodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica", indicó Inumet

Alerta de Inumet Foto: Inumet

Localidades afectadas por la alerta naranja

Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira, Tomás Gomensoro y Topador.

Salto: Arapey, Belén, Constitución, Saucedo y Termas del Arapey.

Localidades afectadas por la alerta amarilla

Paysandú: Chapicuy.

Rivera: Lagos del Norte, Masoller, Paso Ataques y Tranqueras.

Salto: Albisu, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Fernández, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Sarandí de Arapey y Termas del Daymán.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.