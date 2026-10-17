El pronóstico para el domingo 18 de octubre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el domingo 18 de octubre de 2026 el clima en Uruguay tendrá una jornada mayormente nubosa, con fenómenos puntuales en varias zonas y un rango térmico nacional que irá de 7°C a 19°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima marca una mañana entre algo nubosa y nubosa, con neblinas y bancos de niebla, mientras que hacia la tarde y la noche continuará la nubosidad con neblinas. El viento soplará del sector S a 10-30 km/h en la mañana y rotará del S al SE y E a 10-30 km/h después, con mínima de 8°C y máxima de 19°C.

Para el noreste, se prevé una mañana nubosa a cubierta, con neblinas y probables precipitaciones, acompañada por vientos del SW y S a 10-30 km/h. En la tarde y noche el cielo seguirá nuboso, con neblinas y viento del sector S a 10-30 km/h, con mínima de 7°C y máxima de 18°C.

En el suroeste, la mañana estará nubosa, con períodos de algo nuboso, neblinas y precipitaciones escasas, junto con viento del sector S a 10-30 km/h. Para la tarde y noche continuará el cielo nuboso, con neblinas y probables precipitaciones escasas, mientras el viento irá del S al SE y E a 10-30 km/h, con mínima de 7°C y máxima de 17°C.

Nubes, cielo nuboso Foto: Ignacio Sánchez/El País.

En el centro-sur, el pronóstico indica una mañana nubosa y cubierta, con precipitaciones escasas y vientos del SW y S a 10-30 km/h. Durante la tarde y la noche persistirá la nubosidad, aparecerán neblinas y podrán registrarse precipitaciones escasas, con viento del sector S a 10-30 km/h, con mínima de 7°C y máxima de 17°C.

En el este, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con precipitaciones escasas, viento del SW a 20-30 km/h y rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. Hacia la tarde y la noche seguirá el cielo nuboso, con neblinas y precipitaciones escasas, acompañado por viento del SW a 20-30 km/h, con mínima de 7°C y máxima de 17°C.

Para Punta del Este, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas y vientos del SW y S a 20-40 km/h. En la tarde y noche continuará la nubosidad, también con precipitaciones escasas, y el viento soplará del S y SW a 20-40 km/h, con mínima de 11°C y máxima de 13°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones escasas y viento del S y SW a 20-40 km/h. Para la tarde y la noche el cielo se mantendrá nuboso, con probables precipitaciones escasas y viento del S al SE a 10-30 km/h, con mínima de 10°C y máxima de 15°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.