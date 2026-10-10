El pronóstico para el domingo 11 de octubre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el domingo 11 de octubre de 2026 el clima en Uruguay estará marcado por abundante nubosidad, humedad y lluvias débiles en varias zonas, con temperaturas que a nivel nacional irán de 9°C a 22°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana tendrá cielo nuboso, con momentos cubiertos, neblinas y bancos de niebla, además de baja probabilidad de precipitaciones escasas; el viento soplará del S al SE de 10 a 30 km/h. Hacia la tarde y la noche continuará la nubosidad variable, con períodos cubiertos y neblinas, baja probabilidad de lluvias débiles y viento del SE de 10 a 30 km/h. La mínima será de 10°C y la máxima de 22°C.

Para el noreste, la mañana se presentará nubosa a cubierta, con neblinas y bancos de niebla, junto con baja probabilidad de precipitaciones escasas; el viento será del sector S de 10 a 30 km/h. En la tarde y la noche persistirá el cielo nuboso, con algunos períodos cubiertos y neblinas, nuevamente con baja probabilidad de lluvias débiles y viento del SE de 10 a 30 km/h. La mínima será de 10°C y la máxima de 20°C.

En el suroeste, la jornada comenzará con cielo nuboso y cubierto, presencia de nieblas y neblinas, y precipitaciones escasas y aisladas; los vientos soplarán del S al SE de 10 a 30 km/h. Para la tarde y la noche se prevé nubosidad con períodos de cielo cubierto, neblinas y lluvias débiles aisladas, con viento del SE de 10 a 30 km/h. La mínima será de 9°C y la máxima de 19°C.

En el centro-sur, la mañana tendrá condiciones de cielo nuboso y cubierto, con nieblas, neblinas y precipitaciones escasas y aisladas; el viento será del sector S de 10 a 30 km/h. Durante la tarde y la noche continuará el cielo nuboso, con intervalos cubiertos, neblinas y lluvias débiles aisladas, acompañado por viento del S al SE de 10 a 30 km/h. La mínima será de 9°C y la máxima de 18°C.

Para el este, el inicio del día estará nuboso y cubierto, con neblinas, bancos de niebla y precipitaciones escasas y aisladas; el viento soplará del SW y S de 10 a 30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h en zonas costeras. En la tarde y la noche se mantendrá la nubosidad, con períodos cubiertos, neblinas, bancos de niebla y lluvias débiles aisladas, mientras que el viento será del sector S de 10 a 30 km/h. La mínima será de 10°C y la máxima de 19°C.

En Punta del Este, la mañana se presentará con cielo nuboso y cubierto, probables precipitaciones escasas y viento del SW de 10 a 30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h. Hacia la tarde y la noche continuará el cielo mayormente nuboso y cubierto, con probables lluvias débiles y viento del SW al S de 10 a 30 km/h. La mínima será de 11°C y la máxima de 14°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará dominada por cielo nuboso y cubierto, con probables precipitaciones escasas y viento del sector S de 10 a 30 km/h. Para la tarde y la noche se prevén períodos de cielo nuboso a cubierto, con probables lluvias débiles y viento del SE y S de 10 a 30 km/h. La mínima será de 11°C y la máxima de 16°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.