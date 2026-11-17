El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) informó que este miércoles 18 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, comenzará a regir un esquema de circulación provisorio en la zona de obras del Intercambiador de Av. de las Américas y ruta 101.

El desvío funcionará por un plazo estimado de un año mientras avanzan los trabajos, señaló la cartera en un comunicado.

Principales cambios en el tránsito:

Hacia el este: el tránsito de Av. de las Américas se desviará por el nuevo trazado en la calle Elbio Maneiro, reincorporándose a ruta 101 en la calle Francisco Bonilla.

Hacia Montevideo: el tránsito desde ruta 101 continuará circulando sin cambios.

Rotonda del aeropuerto “viejo”: se cierra el ingreso desde Av. de las Américas. Quienes vayan hacia la Terminal de Cargas o Av. Wilson Ferreira Aldunate deberán seguir por ruta 101 y retornar en la rotonda del Aeropuerto “nuevo”.

Desde Av. Wilson Ferreira Aldunate hacia el este: continuará por ruta 101 hasta la calle Francisco Bonilla, donde se incorporará el tránsito del desvío. Esta intersección estará controlada por un nuevo semáforo.

Tránsito en Avenida de las Américas. Foto: Leonardo Maine/Archivo El País

Nuevos semáforos provisorios y recomendaciones

El Ministerio de Transporte señaló que "se habilitarán tres semáforos para ordenar la circulación: dos en la rotonda del Aeropuerto ´viejo´ y uno en el cruce de Ruta 101 y Francisco Bonilla".

"Se solicita a los conductores circular con precaución y a velocidad reducida, respetar la señalización y los nuevos semáforos, y prever posibles demoras durante los primeros días de la nueva circulación", concluyó la cartera.