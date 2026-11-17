Desvíos por obras en Avenida de las Américas y ruta 101 durarán un año: detalles y cómo funcionará el tránsito
El Ministerio de Transporte implementa cambios viales desde este miércoles. Conocé los trayectos alternativos habilitados, la nueva semaforización y cómo impactará en la zona del aeropuerto "viejo".
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) informó que este miércoles 18 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, comenzará a regir un esquema de circulación provisorio en la zona de obras del Intercambiador de Av. de las Américas y ruta 101.
El desvío funcionará por un plazo estimado de un año mientras avanzan los trabajos, señaló la cartera en un comunicado.
Principales cambios en el tránsito:
- Hacia el este: el tránsito de Av. de las Américas se desviará por el nuevo trazado en la calle Elbio Maneiro, reincorporándose a ruta 101 en la calle Francisco Bonilla.
- Hacia Montevideo: el tránsito desde ruta 101 continuará circulando sin cambios.
- Rotonda del aeropuerto “viejo”: se cierra el ingreso desde Av. de las Américas. Quienes vayan hacia la Terminal de Cargas o Av. Wilson Ferreira Aldunate deberán seguir por ruta 101 y retornar en la rotonda del Aeropuerto “nuevo”.
- Desde Av. Wilson Ferreira Aldunate hacia el este: continuará por ruta 101 hasta la calle Francisco Bonilla, donde se incorporará el tránsito del desvío. Esta intersección estará controlada por un nuevo semáforo.
Nuevos semáforos provisorios y recomendaciones
El Ministerio de Transporte señaló que "se habilitarán tres semáforos para ordenar la circulación: dos en la rotonda del Aeropuerto ´viejo´ y uno en el cruce de Ruta 101 y Francisco Bonilla".
"Se solicita a los conductores circular con precaución y a velocidad reducida, respetar la señalización y los nuevos semáforos, y prever posibles demoras durante los primeros días de la nueva circulación", concluyó la cartera.
- "Siempre se favorece a la misma empresa": Bordaberry cuestionó a la ANP y el MTOP por el transporte fluvial Canelones y el MTOP proyectan obras de cinco millones de dólares en la Ruta 7 para renovar el paso por Tala MTOP incorporará cooperativas para realizar obras y servicios en cinco departamentos del país
¿Encontraste un error?