¿Cuándo empiezan las clases en UTU? El cronograma completo para 2026

Se aproxima el inicio de clases 2026 en todos los centros educativos públicos de Uruguay. Las fechas de comienzo varían según el nivel al que asistan los alumnos: Inicial, Primaria, como en Secundaria o UTU. La Administración Nacional de Educación (Anep) ya confirmó cómo será su calendario para el año lectivo 2026, y a continuación se detallan las fechas más relevantes para UTU.

Calendario 2026 para UTU

Fachada de la Escuela Tecnica Superior de Maldonado, UTU, centros de enseñanza publica en la ciudad de Maldonado, nota por el homicidio de Sergio Daniel Peloche, adolescente de 15 años asesinado de una puñalada el domingo en la zona portuaria de Punta del Este, ND 20240409, foto Ricardo Figueredo - Archivo El Pais Ricardo Figueredo/Archivo El Pais

Las clases de UTU comenzarán el 2 de marzo para el 1° módulo de los planes 2021 y 2025 de Formación Profesional Básica, el 1° módulo del plan 2010 Rumbo, el 7° plan 2023 de Educación Básica Integrada (EBI), y el 1° plan 2025 de Educación Media Básica Tecnológica (Embt). El primer año de Educación Media Superior (EMS), en todas las modalidades incluyendo FINEST, también comenzará sus clases el 2 de marzo.

Por otra parte, 8° y 9° del plan 2023 de EBI comenzarán el 3 de marzo, al igual que el 3° módulo del plan 2021 FPB. Los estudiantes del Plan 2025 de EMBT terminarán las clases el 27 de noviembre, al igual que todos los cursos de Educación Media Superior de UTU. Además, los estudiantes del plan 2021 y 2025 de FPB terminarán sus clases el 20 de noviembre.