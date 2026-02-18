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¿Cuándo empiezan las clases en Inicial, según el calendario de Anep?

La Administración Nacional de Educación Pública ya confirmó cuándo empiezan las clases en el año lectivo 2026. El calendario de Anep incluye las fechas del inicio de clases y vacaciones.

El País
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18/02/2026, 14:41
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Juegos en jardín de infantes
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Foto: Archivo El País

Se aproxima el inicio de clases 2026 en los centros educativos públicos de Uruguay. Las fechas de comienzo varían según el nivel al que asistan los alumnos: Inicial, Primaria, como en Secundaria o UTU. La Administración Nacional de Educación (Anep) ya confirmó cómo será su calendario para el año lectivo 2026, y a continuación se detallan las fechas para Inicial.

¿Cuándo es el primer día de clases 2026? Calendario lectivo de Anep para Inicial, Primaria, Secundaria y UTU

¿Cuándo comienzan las clases en Inicial?

ANEP.
ANEP.
Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

Según informó Anep, las clases para los estudiantes de Inicial comenzarán el lunes 2 de marzo de 2026.

Por otra parte, las vacaciones de invierno tendrán lugar entre el 29 de junio y el 3 de julio, y las vacaciones de primavera entre el 21 y el 25 de setiembre.

El fin de cursos en Inicial está previsto para el viernes 18 de diciembre de 2026.

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