¿Cuándo empiezan las clases en Inicial, según el calendario de Anep?

Se aproxima el inicio de clases 2026 en los centros educativos públicos de Uruguay. Las fechas de comienzo varían según el nivel al que asistan los alumnos: Inicial, Primaria, como en Secundaria o UTU. La Administración Nacional de Educación (Anep) ya confirmó cómo será su calendario para el año lectivo 2026, y a continuación se detallan las fechas para Inicial.

¿Cuándo comienzan las clases en Inicial?

ANEP. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

Según informó Anep, las clases para los estudiantes de Inicial comenzarán el lunes 2 de marzo de 2026.

Por otra parte, las vacaciones de invierno tendrán lugar entre el 29 de junio y el 3 de julio, y las vacaciones de primavera entre el 21 y el 25 de setiembre.

El fin de cursos en Inicial está previsto para el viernes 18 de diciembre de 2026.