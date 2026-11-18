Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizan trabajos en Montevideo durante este miércoles 18 de noviembre de 2026, por lo que se ve afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se ve afectada por estas obras corresponde al barrio montevideano del Centro.

La empresa estatal explicó que lleva adelante tareas de reparación por una rotura en una troncal de la red de abastecimiento de agua potable, ubicada en la calle Convención entre 18 de Julio y San José, frente al número de puerta 1342.

Los trabajos se llevan a cabo sobre una línea de distribución que afecta a la zona comprendida entre las calles Soriano, Convención, Canelones, Salto, Durazno, Aquiles Lanza, rambla República Argentina y Ciudadela.

El corte de agua ya está en marcha y se extenderá hasta las 15:00 horas de este mismo miércoles 18 de noviembre.

OSE agrega que su personal trabaja en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

Agua de la canilla corriendo. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

La información sobre interrupciones del servicio puede consultarse en el sitio web de OSE.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.