El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que este lunes 30 de noviembre de 2026 se mantendrá el buen tiempo en gran parte del territorio nacional, con cielo claro y algo nuboso y temperaturas en ascenso, aunque se pronostica la posible formación de tormentas aisladas en el norte y este del país.

Para la zona noroeste, se espera una mañana clara y algo nubosa, con probable formación de tormentas aisladas, dando paso a una tarde algo nubosa y con períodos de nubosidad. La mínima será de 19°C y la máxima de 34°C.

En el noreste se espera que la mañana esté algo nubosa, con períodos de nubosidad y bancos de niebla y neblinas. La tarde/noche se prevé que sea algo nubosa con probable formación de tormentas aisladas. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C y 32°C.

Nubes de tormenta en el cielo en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País.

Para la zona suroeste del territorio nacional, Inumet pronostica una mañana clara y algo nubosa con neblinas y bancos de niebla. La tarde continuará con condiciones similares. Se espera una mínima de 17°C y una máxima de 34°C.

En la zona centro-sur del país se prevé una mañana clara y algo nubosa junto a neblinas y bancos de niebla. Sobre la tarde se espera nubosidad, con una mínima de 17°C y una máxima de 33°C en el correr de la jornada.

Este y área metropolitana

Para la región este se espera una mañana nubosa, con neblinas y bancos de niebla. La tarde estará algo nubosa con probable formación de tormentas aisladas. Inumet advierte por viento en zonas costeras, con rachas que pueden alcanzar los 60 km/h. Se espera una mínima de 16°C y una máxima de 31°C.

En Punta del Este, la mañana será clara y algo nubosa. La tarde se prevé ventosa, con períodos de nubosidad. Se pronostica una mínima de 17°C y una máxima de 28°C.

Para Montevideo y el área metropolitana se pronostica una mañana clara y algo nubosa, aunque con presencia de neblinas. La tarde se prevé que sea nublada con períodos de nubosidad. Se espera una mínima de 18°C y una máxima de 32°C.