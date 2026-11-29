¿Cómo estará el clima este lunes 30 de noviembre de 2026? El pronóstico de Inumet para todo el país
El pronóstico prevé una jornada de buen tiempo en gran parte del territorio nacional, con cielo algo nuboso y temperaturas en ascenso. Se esperan tormentas en el norte y este del país.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que este lunes 30 de noviembre de 2026 se mantendrá el buen tiempo en gran parte del territorio nacional, con cielo claro y algo nuboso y temperaturas en ascenso, aunque se pronostica la posible formación de tormentas aisladas en el norte y este del país.
Para la zona noroeste, se espera una mañana clara y algo nubosa, con probable formación de tormentas aisladas, dando paso a una tarde algo nubosa y con períodos de nubosidad. La mínima será de 19°C y la máxima de 34°C.
En el noreste se espera que la mañana esté algo nubosa, con períodos de nubosidad y bancos de niebla y neblinas. La tarde/noche se prevé que sea algo nubosa con probable formación de tormentas aisladas. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C y 32°C.
Para la zona suroeste del territorio nacional, Inumet pronostica una mañana clara y algo nubosa con neblinas y bancos de niebla. La tarde continuará con condiciones similares. Se espera una mínima de 17°C y una máxima de 34°C.
En la zona centro-sur del país se prevé una mañana clara y algo nubosa junto a neblinas y bancos de niebla. Sobre la tarde se espera nubosidad, con una mínima de 17°C y una máxima de 33°C en el correr de la jornada.
Este y área metropolitana
Para la región este se espera una mañana nubosa, con neblinas y bancos de niebla. La tarde estará algo nubosa con probable formación de tormentas aisladas. Inumet advierte por viento en zonas costeras, con rachas que pueden alcanzar los 60 km/h. Se espera una mínima de 16°C y una máxima de 31°C.
En Punta del Este, la mañana será clara y algo nubosa. La tarde se prevé ventosa, con períodos de nubosidad. Se pronostica una mínima de 17°C y una máxima de 28°C.
Para Montevideo y el área metropolitana se pronostica una mañana clara y algo nubosa, aunque con presencia de neblinas. La tarde se prevé que sea nublada con períodos de nubosidad. Se espera una mínima de 18°C y una máxima de 32°C.
- Pronóstico del tiempo: Desde el 15 de diciembre se espera una mayor presencia de lluvias en el norte, noreste y este El pronóstico del tiempo para hoy viernes 27 de noviembre, según Inumet: temperaturas en ascenso El pronóstico del tiempo para hoy jueves 26 de noviembre, según Inumet: día soleado en casi todo el país
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