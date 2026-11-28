El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que este domingo 29 de noviembre de 2026 se mantendrá el buen tiempo en todo el territorio nacional, con cielo claro y algo nuboso, temperaturas en ascenso y sin lluvias previstas.

En el territorio nacional se prevé una jornada calurosa y estable, con escasa nubosidad durante todo el día y temperaturas máximas que alcanzarán los 33 °C en las zonas más cálidas del país.

En el noroeste, la mañana se presentará clara y algo nubosa, dando paso a una tarde calurosa y con escasa nubosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C y los 33°C.

Para el noreste, se espera una jornada con cielo claro a algo nuboso y temperaturas en ascenso hacia la tarde. Las temperaturas se mantendrán entre los 13°C y los 30°C.

En el suroeste, el domingo comenzará con mañana fresca y cielo claro a algo nuboso, manteniéndose soleado y caluroso hacia la tarde y la noche. En tanto, en el centro-sur predominará el cielo claro a algo nuboso durante toda la jornada, con ambiente cálido a caluroso en horas de la tarde. Las temperaturas irán de los 15°C a los 32°C.

En el este, la mañana estará fresca con cielo claro a algo nuboso, condiciones que persistirán hacia la tarde y la noche. En Punta del Este se prevé cielo claro y algo nuboso durante toda la jornada, con temperaturas agradables a cálidas que oscilarán entre los 18°C y los 28°C.

Vista aerea de la Playa Las Delicias, Playa Mansa de Punta del Este, temprada de verano 2025-2026, ND 20251227, foto Ricardo Figueredo - Archivo El Pais Ricardo Figueredo/Archivo El Pais

En Montevideo y área metropolitana La mañana se presentará clara y algo nubosa, con vientos del sector norte de 10 a 40 km/h y períodos de vientos variables de 0 a 10 km/h. Durante la tarde y la noche continuará el cielo claro y algo nuboso, con vientos del sector norte rotando al sector este de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 50 km/h. La temperatura mínima es de 18 °C y la máxima de 31 °C.

¿Cómo estará el tiempo en los próximos días?

La tendencia extendida marca que el lunes 30 de noviembre continuará el ambiente caluroso y mayormente estable, con cielo claro a algo nuboso, neblinas matinales, vientos con rachas de hasta 50 km/h y temperaturas entre los 18 °C y 32 °C. El cambio de tiempo llegará a partir del martes 1.º de diciembre, cuando aumentará la nubosidad y la probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, dando paso a un marcado descenso de temperatura hacia el miércoles 2.