El pronóstico del tiempo para este domingo 29 de noviembre, según Inumet: máximas de 33 °C
El pronóstico prevé una jornada de buen tiempo, cielo algo nuboso y temperaturas en ascenso que alcanzarán los 33 °C en las zonas más cálidas del territorio, sin lluvias previstas.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que este domingo 29 de noviembre de 2026 se mantendrá el buen tiempo en todo el territorio nacional, con cielo claro y algo nuboso, temperaturas en ascenso y sin lluvias previstas.
En el territorio nacional se prevé una jornada calurosa y estable, con escasa nubosidad durante todo el día y temperaturas máximas que alcanzarán los 33 °C en las zonas más cálidas del país.
En el noroeste, la mañana se presentará clara y algo nubosa, dando paso a una tarde calurosa y con escasa nubosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C y los 33°C.
Para el noreste, se espera una jornada con cielo claro a algo nuboso y temperaturas en ascenso hacia la tarde. Las temperaturas se mantendrán entre los 13°C y los 30°C.
En el suroeste, el domingo comenzará con mañana fresca y cielo claro a algo nuboso, manteniéndose soleado y caluroso hacia la tarde y la noche. En tanto, en el centro-sur predominará el cielo claro a algo nuboso durante toda la jornada, con ambiente cálido a caluroso en horas de la tarde. Las temperaturas irán de los 15°C a los 32°C.
En el este, la mañana estará fresca con cielo claro a algo nuboso, condiciones que persistirán hacia la tarde y la noche. En Punta del Este se prevé cielo claro y algo nuboso durante toda la jornada, con temperaturas agradables a cálidas que oscilarán entre los 18°C y los 28°C.
En Montevideo y área metropolitana La mañana se presentará clara y algo nubosa, con vientos del sector norte de 10 a 40 km/h y períodos de vientos variables de 0 a 10 km/h. Durante la tarde y la noche continuará el cielo claro y algo nuboso, con vientos del sector norte rotando al sector este de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 50 km/h. La temperatura mínima es de 18 °C y la máxima de 31 °C.
¿Cómo estará el tiempo en los próximos días?
La tendencia extendida marca que el lunes 30 de noviembre continuará el ambiente caluroso y mayormente estable, con cielo claro a algo nuboso, neblinas matinales, vientos con rachas de hasta 50 km/h y temperaturas entre los 18 °C y 32 °C. El cambio de tiempo llegará a partir del martes 1.º de diciembre, cuando aumentará la nubosidad y la probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, dando paso a un marcado descenso de temperatura hacia el miércoles 2.
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