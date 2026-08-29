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Cómo estará el clima durante el clásico entre Peñarol y Nacional, según Inumet

El Instituto Uruguayo de Meteorología descarta precipitaciones para el encuentro del Torneo Clausura que se realizará este domingo; se esperan vientos moderados del sureste.

El País
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29/08/2026, 11:37
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Campeón del Siglo.
Foto: Archivo El País

Mañana, 30 de agosto, se realizará el clásico del Torneo Clausura. Peñarol recibirá a Nacional a las 15:30 en el Estadio Campeón del Siglo. De acuerdo al Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) se espera que para la jornada clásica haya una mínima de 8º y una máxima de 18º.

Durante la mañana, explica el organismo, en el Área Metropolitana habrá un cielo nuboso, que se mantendrá también por la tarde. Durante todo el día habrá vientos del este a 10-30 km/h. Por la tarde, se sumarán vientos del sureste.

Además, no se esperan precipitaciones para este domingo.

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La tendencia para los próximos días marca mayor presencia de nubosidad, con probables precipitaciones, neblinas y bancos de niebla, además de vientos con rachas en algunos períodos.

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