Circulación obstruida en Rivera y Bulevar Artigas por ómnibus detenido: advierten por demoras en el tránsito

La Intendencia de Montevideo advirtió este lunes por la tarde a los conductores por problemas de circulación en la esquina entre la Avenida Rivera y Bulevar Artigas. El tránsito está impedido hacia la dirección este por un vehículo detenido, de acuerdo a lo informado por la comuna.

Según pudo saber El País, un ómnibus que circulaba por la zona quedó parado en la calle, impidiendo la normal circulación de los otros vehículos.

📍 Av. Rivera y Bv. Artigas

✖️ Hacia el este pic.twitter.com/1aQFOzv7f6 — Montevideo Tránsito (@imtransito) April 13, 2026

Por otra parte, desde la IMM informaron que dos semáforos están sin funcionar, por falta de suministro de OSE: el de Sarmiento y Herrera y Reissig, esquina vecina a la Facultad de Ingeniería de la Udelar, y el de la Rambla y Sarmiento.