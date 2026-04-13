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Circulación obstruida en Rivera y Bulevar Artigas por ómnibus detenido: advierten por demoras en el tránsito

Un ómnibus que circulaba por la zona quedó detenido en plena calle, por lo que debió desviarse el tránsito. La circulación está impedida hacia el este.

El País
El País
13/04/2026, 17:10
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Esquina de Bulevar Artigas y Rivera.
Esquina de Bulevar Artigas y Rivera.
Foto: Google Maps.

La Intendencia de Montevideo advirtió este lunes por la tarde a los conductores por problemas de circulación en la esquina entre la Avenida Rivera y Bulevar Artigas. El tránsito está impedido hacia la dirección este por un vehículo detenido, de acuerdo a lo informado por la comuna.

Según pudo saber El País, un ómnibus que circulaba por la zona quedó parado en la calle, impidiendo la normal circulación de los otros vehículos.

Por otra parte, desde la IMM informaron que dos semáforos están sin funcionar, por falta de suministro de OSE: el de Sarmiento y Herrera y Reissig, esquina vecina a la Facultad de Ingeniería de la Udelar, y el de la Rambla y Sarmiento.

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