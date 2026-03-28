Alertas amarilla y naranja de Inumet por tormentas fuertes y lluvias abundantes: las zonas afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este sábado una alerta amarilla por persistencia de tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes y otra naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas.

La advertencia rige, en principio, hasta las 12.00 horas. De existir modificaciones o actualizaciones, el organismo lo informará.

Según Inumet, existe un "frente semi-estacionario" que está afectando al país generando tormentas "algunas puntualmente fuertes". "Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes", detalló.

Localidades afectadas por alerta amarilla:

Cerro Largo: Esperanza.Colonia : Agraciada, Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Florencio Sánchez, Gil, Miguelete, Ombúes de Lavalle y Radial Conchillas.

Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, La Paloma, Las Palmas y San Jorge.

Flores: Cerro Colorado y La Casilla.

Florida: Alejandro Gallinal, Casupa, Florida, Fray Marcos, La Cruz, Nico Pérez, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Lavalleja: Aramendía, Colón, Gaetán, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur y Zapicán.

Río Negro: Young.

San José: Mal Abrigo.

Soriano: Agraciada, Cardona, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Palmitas, Risso, Santa Catalina y Villa Soriano.

Tacuarembó: Paso de los Toros y Rincón del Bonete.

Treinta y Tres: Maria Albina, Santa Clara de Olimar y Valentines.

Alertas amarilla y naranja de Inumet por tormentas fuertes y lluvias abundantes. Foto: Inumet.

Localidades afectadas por tormenta naranja:

Durazno: Baygorria, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, Santa Bernardina y Sarandí del Yí.

Flores: Andresito, Ismael Cortinas, Juan José Castro y Trinidad.

Florida: Capilla del Sauce, Cerro Chato y Goñi.

Río Negro: Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, Grecco, Los Arrayanes, Nuevo Berlín y Tres Quintas.

Soriano: Mercedes.

Treinta y Tres: Cerro Chato.