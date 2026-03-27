El pronóstico para el sábado 28 de marzo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el sábado 28 de marzo se prevé una jornada inestable en el país, con temperaturas que oscilarán entre los 18°C y los 33°C.

En la zona Noroeste, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, con períodos de algo nuboso y presencia de neblinas, acompañada de tormentas aisladas. Durante la tarde y la noche continuará el cielo nuboso a cubierto, con probables precipitaciones y tormentas. La temperatura mínima será de 19°C y la máxima de 33°C.

En el Noreste, la mañana estará con cielo nuboso a cubierto, con nieblas y neblinas, y se esperan precipitaciones y probables tormentas. Hacia la tarde y noche persistirá el cielo nuboso a cubierto con neblinas y bancos de niebla, junto a precipitaciones y probables tormentas. Se prevén rachas de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 19°C y la máxima de 32°C.

En el Suroeste, la mañana se presentará con cielo cubierto y neblinas, con precipitaciones y tormentas. En la tarde y noche el cielo estará nuboso a cubierto con neblinas, manteniéndose las precipitaciones y tormentas, con rachas fuertes asociadas a estos fenómenos. La temperatura mínima será de 19°C y la máxima de 31°C.

En el Centro-Sur, la mañana tendrá cielo cubierto con nieblas y neblinas, con precipitaciones y tormentas aisladas y rachas fuertes asociadas. Durante la tarde y la noche el cielo se mantendrá nuboso a cubierto con neblinas, con precipitaciones y tormentas y rachas fuertes asociadas. La temperatura mínima será de 19°C y la máxima de 31°C.

En el Este, la mañana se presentará con cielo cubierto, nieblas y neblinas, con precipitaciones y tormentas y rachas fuertes asociadas. En la tarde y noche continuará el cielo nuboso a cubierto con neblinas y bancos de niebla, con precipitaciones y tormentas, y rachas de hasta 40 km/h además de rachas fuertes asociadas. La temperatura mínima será de 18°C y la máxima de 29°C.

Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto con neblinas y bancos de niebla, con precipitaciones y tormentas aisladas. Durante la tarde y noche persistirá el cielo nuboso a cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas, y rachas de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 21°C y la máxima de 25°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana se presentará con cielo cubierto, neblinas y bancos de niebla, con precipitaciones y tormentas aisladas. Hacia la tarde y la noche el cielo continuará nuboso a cubierto, manteniéndose las precipitaciones y tormentas aisladas, con rachas de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 20°C y la máxima de 26°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.