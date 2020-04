Visita familiar generó más de 25 contagios de coronavirus en hogar de ancianos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una visita familiar fue el origen de la propagación del coronavirus en un residencial de adultos mayores en Sayago, en el que hay 25 personas infectadas y otras tantas aisladas o bajo cuarentena.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) intervino ayer este y otro geriátrico, y ya dispuso que incorporará a un infectólogo de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y a un equipo de enfermeros para evitar nuevos contagios.



Ayer a la mañana, personal de la salud concurrió a ambos residenciales a brindar atención y testear a varios pacientes, informaron fuentes de la salud a El País.

En este geriátrico, uno de los infectados falleció, al tiempo que hay 25 residentes con COVID-19 y otros seis que pertenecen al personal -entre los que se encuentra la cocinera- también infectados.



El propio Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó ayer que personal de ASSE y del MSP realizó el hisopado a las personas mayores que debían repetir el test diagnóstico. También se le practicó el análisis al director técnico del residencial y a un funcionario.

Tres fuentes de la salud confirmaron a El País que se detectó que el virus ingresó a la residencia a través de una persona que visitó a un familiar del centro. Aún estudian el circuito interno de propagación de la enfermedad en el establecimiento.



Paralelamente, las autoridades también detectaron casos positivos en otro residencial, ubicado en el corazón de Carrasco. Allí, se registran al día de hoy cinco casos positivos, entre residentes y un funcionario.

Autoridades de la salud dispusieron testeos ayer a todos los internados y empleados de las casas de ancianos donde surgieron casos. Foto: Leonardo Mainé

Carencias.

El 19 marzo el MSP presentó un protocolo de actuación para afrontar la pandemia en los llamados establecimientos de larga estadía para personas mayores. Se trata de una prioridad dado que la población mayor de 65 años es justamente hoy considerada un grupo de riesgo para la enfermedad.



En ese marco, las autoridades de la salud exhortaban a los propietarios de los geriátricos a notificar a los familiares y visitantes de los internos de no concurrir para evitar un eventual contagio.

Pero en la residencia de Sayago, no solo no se cumplía con estas recomendaciones, tampoco estaban garantizados varios de los servicios esenciales. En ese geriátrico, había “carencias” y “escaso” equipo de protección personal para los funcionarios como termómetros, guantes y batas, según detectaron las autoridades sanitarias.

El MSP, que por ahora no descarta realizar una denuncia penal por la situación crítica detectada en este centro de salud, pidió intensificar las medidas de higiene y de desinfección, así como delimitar las zonas que suelen usarse por los residentes para comer y descansar.



La intervención también plantea una serie de recomendaciones a todos los residentes y trabajadores, como por ejemplo, mantener distancia física sostenida y reubicar sillas o sillones en zonas estrechas o de descanso del establecimiento.

El gobierno intervino ayer dos residenciales de adultos mayores en los que se detectaron casos positivos de coronavirus. Foto: Leonardo Mainé

En total, las autoridades buscan testear a todos los residentes de las 1.208 casas de salud registradas, lo que implica un número aproximado de 15.000 adultos mayores. El domingo en una conferencia de prensa, secretario de Presidencia Álvaro Delgado explicó que hoy hay 208 casas de salud en situación crítica y 110 “por debajo del respeto de los derechos humanos”.



Por su parte, el ministro de Desarrollo Social calificó la situación de muchas casas de salud como “espeluznante”. En algunos casos hay casas con “pisos de tierra” y es “todo lo que en Uruguay no puede seguir pasando”, indicó.

En coordinación.

El ministro de Salud Pública Daniel Salinas encabezó ayer una serie de reuniones con autoridades de ASSE y también con las cámaras de emergencias, en la que al cierre de esta edición aún evaluaban los pasos a seguir.



Es que se pretende una coordinación entre el Mides y el MSP y, al mismo tiempo, se instalará una comisión que estará integrada por representantes de las mutualistas, ASSE y de las emergencias móviles. Esa comisión tendrá una logística especial donde, más allá de que los adultos mayores tengan su prestador de salud, los centros se van a distribuir a nivel geográfico “para que cada prestador de salud tenga una intervención directa y de monitoreo permanente”, sobre todo en caso de que se necesiten internaciones de las personas que viven en los residenciales.

Ayer, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, señaló en radio Carve que “uno no puede cerrar todas las casas de salud que no estén habilitadas”. “Es una pregunta que es fácil de hacer y difícil de contestar. Si cierra este, tenés que tener donde llevarlas... Muchas de esas personas no tienen la posibilidad de pagar otra alternativa. Hace 45 días que arrancó este proceso. (...) Estamos buscando lugares de atención para aquellos que tengan que ser aislados. Uno no puede cerrar todas las casas de salud que no estén habilitadas, está claro que no. Lo que hay que darle son intimaciones para condiciones de habilitación. Eso es otra cosa. Hay una situación social que tenés que administrar”, dijo.

Mientras tanto, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) insistía en la “estrategia de testeo masivo y focalizado en la población mayor de 65 años”. En un comunicado, el gremio médico planteó que “la población que hoy vive en establecimientos de larga estadía para personas mayores, es de alrededor de 15.000 personas, y es altamente vulnerable”. También insisten en testeos masivos en otras poblaciones vulnerables como por ejemplo en las personas que hoy están privadas de libertad.