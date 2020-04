Harán test a los ancianos que viven en todos los residenciales

Pasó en muchos países: las muertes ligadas al COVID-19 en los residenciales para adultos mayores han tenido una relevancia decisiva y han sido muy difíciles de contener. En Montreal, Canadá, por ejemplo, las autoridades encontraron un centro en el cual los ancianos no eran higienizados ni alimentados y allí hubo 31 muertes en pocas semanas. En el gobierno hay preocupación por el tema, después que se detectaron 31 casos positivos en tres hogares. Ayer se confirmó una segunda muerte de una persona que vivía en un hogar y falleció a los 91 años de edad.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, estuvo reunido ayer desde las 17 horas con el ministro de Salud Pública Daniel Salinas, el de Desarrollo Social Pablo Bartol, y el presidente de la Administración de los Servicios de la Salud del Estado (ASSE) Leonardo Cipriani, para definir un plan de acción. Y anoche en conferencia de prensa anunció que irán a un “testeo generalizado, progresivo y programado” de todos los residentes en 1.208 casas de salud registradas, de las cuales hasta ahora solo 41 están habilitadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP), mientras que 10 están en proceso de renovación de esa habilitación. Unas 15.000 personas están alojadas en esos hogares.

Pero, además, el gobierno pintó un panorama general decadente en los residenciales: hay 208 en situación crítica y 110 “por debajo del respeto de los derechos humanos” según el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), explicó Delgado. De hecho, Bartol definió la situación de muchas casas de salud como “espeluznante”. En algunos casos hay casas con “pisos de tierra” y es “todo lo que en Uruguay no puede seguir pasando”, indicó.



En uno de los tres residenciales con casos confirmados de COVID-19 y que no tiene la habilitación oficial, hoy se iniciará una “intervención sanitaria permanente”, dijo Delgado. Tiene muchos residentes sin las condiciones adecuadas. Eso implica que habrá una persona permanente de ASSE y del MSP “en ese residencial complejo, que ha generado más de 25 viejitos positivos y un fallecido”.

Según pudo saber El País, ayer hubo inspecciones en ese hogar y en otro de Montevideo donde se constataron irregularidades. Habrá un monitoreo “continuo y diario” de esos residenciales. “Seremos muy drásticos en las decisiones”, dijo Delgado.



Mientras, desde la Asociación de Residenciales del Adulto Mayor (Aderama), dijeron a El País que la preocupación “más grande” es que hay muchas casas de salud que “no tienen espacio para hacer la cuarentena”, en caso de que haya casos confirmados del virus (ver aparte).



Sobre el punto, Delgado indicó que en los casos en que no tienen salas para pacientes positivos, se instrumentarán “centros especiales” para esos hogares que no cuentan con ese espacio. “Provisoriamente hablamos con ASSE para que lo cubra”, dijo Delgado.

El secretario de Presidencia inició ayer la conferencia de prensa en Torre Ejecutiva hablando de “los viejitos”, uno de los sectores “más vulnerables” de la sociedad, y sostuvo que la situación le preocupa mucho. “Gran parte del Uruguay viene mirando a un costado”, indicó Delgado. Y habló del país que “a veces no vemos” y “duele”.



Habrá una coordinación entre el Mides y el MSP y, al mismo tiempo, se instalará una comisión que estará integrada por representantes de las mutualistas, ASSE y de las emergencias móviles. Esa comisión tendrá una logística especial donde, más allá de que los adultos mayores tengan su prestador de salud, los centros se van a distribuir a nivel geográfico “para que cada prestador de salud tenga una intervención directa y de monitoreo permanente”, sobre todo en caso de que se necesiten internaciones de las personas que viven en los residenciales.



“Hay voluntad de todos de hacerse cargo del monitoreo sanitario de las residencias de adultos mayores”, dijo el secretario de Presidencia.

Sobre el testeado masivo en las casas de salud, Delgado indicó que el hisopado se hará a todos los residentes y a los funcionarios de los hogares. “Para nosotros este es un tema importante. Son zonas de riesgo y vimos lo que pasa en otros países. Allí se ha disparado el virus y ha habido desenlaces complicados. Pasó en países como España y otros”, afirmó.



Pero el hisopado se empezará en los centros “críticos”, es decir, en los que no hay una dirección técnica, donde la cantidad de personal es insuficiente en relación a los residentes y donde han recibido amonestaciones de Salud Pública. Y luego seguirán en todos los demás.



“Antes de esperar, vamos a ir, en colaboración con instituciones privadas, para darle garantías a nuestros viejitos, al personal que lo atiende, a sus familiares y al resto de la población. Es un tema que tenemos que entrarle, más allá del coronavirus”, afirmó Delgado.



En todos los hogares las visitas están suspendidas, aunque en algunos casos el gobierno constató que el protocolo se incumplió en “una actitud poco responsable”.

Un fallecido y 1o casos nuevos de coronavirus

Este domingo se confirmaron 12 test positivos y 10 casos nuevos de COVID-19. Además, el Sinae informó que hubo un nuevo fallecido. La cifra ahora asciende a 15 personas. Ayer se realizaron 567 exámenes, de los cuales 12 arrojaron un resultado positivo mientras que 555 fueron negativos. De acuerdo al Sinae, desde la llegada de la enfermedad al Uruguay se encontraron 606 casos positivos. De los casos confirmados, 375 se recuperaron y 216 se encuentran cursando la enfermedad.

"No todos los hogares tienen un espacio para la cuarentena"

La Asociación de Residenciales del Adulto Mayor (Aderama) es la única gremial que nuclea hoy a residenciales para ancianos. Son más de 100 empresas en Montevideo y algunos departamentos del interior. Juan Sparkov, directivo de la gremial, dijo a El País que la “preocupación más grande” es que hay residenciales que no tienen espacio para hacer la cuarentena. “Porque las otras enfermedades siguen estando. Hay que hacer un traslado, por ejemplo, a otra mutualista por alguna patología cardíaca y al regreso ya hay que tenerlo en cuarentena. Hay pacientes en diálisis que van y vienen a donde sea y quién me asegura que en el traslado o la sala de espera u otro lugar no haya alguien que puede portar el virus”, indicó Sparkov. “Por lo tanto tienen que venir a cuarentena y no todos los residenciales pueden contar con el espacio físico y es lo que más nos está preocupando en este momento”, afirmó el empresario.



¿Y qué pasa si se enferma un residente? “Tenemos que designar por protocolo uno o dos funcionarios que lo atiendan solo a él. Pero aquellos residenciales chicos, más bien familiares, donde no hay tal espacio, ¿qué hacemos?”, preguntó. Sparkov indicó que hay un protocolo que quieren conversar con el MSP y con el Mides “porque llegado el momento va a haber que actuar”.