Preguntas y respuestas sobre las medidas anunciadas para mayores de 65 años

La población considerada "de riesgo" ante el eventual contagio de coronavirus es aquella que incluye a los mayores de 65 años y es por esto que gran parte de las medidas anunciadas por el gobierno apuntan a este sector de la población.

Durante la conferencia de prensa que se realizó en la noche de ayer martes se realizó una exhortación para que todas las personas que están en ese rango de edad permanezcan en sus casas. En el caso de los trabajadores se solicitó que no vayan a sus lugares de trabajo y para esto se anunció la creación de un subsidio de enfermedad dirigido al área privada.

¿Qué es el "nuevo subsidio por enfermedad"?

El subsidio por enfermedad no es nuevo sino que se trata de una medida ya existente pensada para los trabajadores activos que por razones médicas no pueden ir a trabajar, según lo explica el Banco de Previsión Social.



La novedad entonces está en que ahora este "nuevo subsidio" cubrirá a los trabajadores del área privada que sean mayores de 65 años sin tener la condición de efectivamente estar enfermos. Esta medida entonces es de prevención para evitar la circulación de este grupo etario.

¿Quién puede acceder?

Este mecanismo regirá solo para los empleados y patrones de todas las áreas del sector privado. En total estiman que son unas 47.000 personas entre trabajadores y patrones. "Lo que inventamos es usar el subsidio por enfermedad para ayudar a sostener esa situación a los empleadores, porque sino tienen que pagarle el sueldo en la casa. Nosotros lo que les estamos pidiendo a los casos de trabajadores de más de 65 años es que traten de hacer trabajo a domicilio y en los casos en los que eso no es posible mandarlos al subsidio por enfermedad", explicó el ministro de Trabajo Pablo Mieres a El País.



El ministro aclaró que si bien no se determinaron excepciones, son conscientes que las hay, pues los trabajadores de la salud no se acogerán al beneficio producto de la emergencia sanitaria. El plazo de la medida es por 30 días. “Luego veremos si se prorroga o no”, agregó Mieres.



¿Cómo se tramita el subsidio y de cuánto es?

Debido a que se trata de un mecanismo ya existente el trámite para acceder al subsidio es el mismo que se realizaba antes en un caso de enfermedad para evitar ir a trabajar.



"No hay ninguna novedad, la tramitación es la vigente, nada más que en este caso es para mayores de 65 años. Lo que tiene que hacer es el trámite correspondiente que es el que se hace siempre cuando hay una situación por subsidio por enfermedad", expresó.



Por otra parte, Mieres informó que el subsidio es de "aproximadamente un 70% del ingreso". "Incentivamos con esta idea de que haya una cobertura de subsidio por enfermedad, ya que esa persona que se va a su casa no está enferma necesariamente”.



¿Y si soy funcionario público?

Para los funcionarios públicos mayores de 65 años se determinó que sean enviados a sus casas, pero igual se les pagará el total de su sueldo. en total son 7.774 funcionarios de Administración Central y Servicios Descentralizados y el gobierno exhortó a las intendencias a que a partir de hoy miércoles tomen la misma medida y los mayores de 65 años no concurran a trabajar.

¿Qué pasa si quiero ir a trabajar y no recibir el subsidio?

El pedido del gobierno para que las personas mayores de 65 años se queden en sus casas es una exhortación y no una obligación, por tanto el subsidio es una forma de incentivar y de amortiguar la falta del trabajador en su puesto de trabajo si bien se aconseja continuar con las tareas a través del teletrabajo en tanto sea posible.



En caso de que una persona prefiera ir a trabajar no hay una consecuencia indicada ya que no se trata de una obligación, en ese caso se estaría hablando de una cuarentena obligatoria general y no fue lo que se decidió, explicó Mieres a El País.



"En caso de que la persona quiera ir a trabajar está asumiendo un riesgo que se exhorta, se promueve y se impulsa a que no lo haga, pero en la medida que no es una obligación no hay una consecuencia puntual", indicó el ministro. "Lo que se hace desde el punto de vista laboral es decirles que si se quedan en su casa pueden acogerse al seguro de subsidio por enfermedad", agregó.



De todas maneras, al exhortar a las personas a quedarse en sus casas se apela a que "la gente asuma que es una población de riesgo" y que por tanto es una medida preventiva para evitar el contagio de coronavirus.



¿Y si quiero realizar actividades al aire libre o a salir a hacer compras?

Puede hacerlo. El gobierno lo que ha hecho por el momento es exhortar a que las personas permanezcan en sus casas. La exhortación no aplica únicamente para los mayores de 65 sino que está dirigida a toda la población. Esto implica que el gobierno no recomienda hacer actividades al aire libre aunque las mismas no están prohibidas como en otros países.



En línea con esta exhortación es que el gobierno solicitó el cierre de grandes superficies que pudieran generar aglomeración como por ejemplo los cines, museos, teatros y shoppings hasta nuevo aviso.



Las ferias por otra parte continúan habilitadas, pero con la premisa de que se deben tomar las medidas de prevención necesarias como por ejemplo distancia entre los puestos y entre los clientes. Para reforzar esta medida el presidente Luis Lacalle Pou anunció que habrá patrulleros con el fin de recordarle a las personas que no deben aglomerarse.



A su vez también patrulleros y un helicóptero recorren la ciudad en puntos como la rambla y plazas principales con el mismo fin de desincentivar las actividades al aire libre.



Con respecto a los supermercados, durante la conferencia de ayer se anunció que hubo un acuerdo con la Asociación de Supermercados del Uruguay para instrumentar un mecanismo que evite las aglomeraciones en lugares cerrados.



Es por esto que en el horario comprendido entre las 8:30 y las 10 de la mañana se "priorizará" la atención de los mayores de 65 años. Algunos supermercados han informado que los clientes mayores de 65 años pueden hacer pedidos a domicilio sin costo de envío, para lo cual deberán informar fecha de nacimiento y cédula de identidad.



¿Y qué pasa con el cobro de la jubilación?

Para aquellos que cobran en caja la jubilación o pensión, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo ayer en conferencia de prensa que en los próximos días se prevé implementar un escalonamiento para evitar aglomeraciones.