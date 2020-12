Tres muertos más por COVID-19 y la tasa de positividad llega a 5,4%

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

No había siquiera asumido como intendenta de Montevideo y Carolina Cosse ya había solicitado al gobierno acceder a datos precisos sobre la situación de la pandemia del coronavirus en la capital del país.

La exministra busca por estas horas contribuir con el Poder Ejecutivo en el control de la enfermedad y mitigar su impacto en la actividad económica de Montevideo. La capital ayer registró 192 casos y sigue en un nivel de riesgo asociado al color naranja, según la escala de la Universidad de Harvard.



La ingeniera fue recibida ayer en Torre Ejecutiva por el presidente Luis Lacalle Pou; el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado; el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas y los coordinadores del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH).



Durante el encuentro que duró poco más de dos horas, las autoridades definieron que se establecerán nuevas zonas peatonales y que se descongestionará la terminal de ómnibus de Tres Cruces ante eventuales aglomeraciones de cara a las fiestas de fin de año.

Participantes de la reunión contaron a El País que se trató de un encuentro muy “amable” y que la intendenta se mostró muy interesada en conocer varios de los aspectos técnicos que manejan a diario los científicos. De hecho, en la conferencia de prensa posterior, la propia Cosse sostuvo que solicitó al GACH que le explicasen qué se entiende por “contacto” de un caso positivo. “La definición es que la persona estuvo más de 15 minutos sin protección”, trasladó luego ante los medios la jefa comunal.

Incluso Cosse pidió al GACH revisar una de las guías de cuidados que define aquellas actividades con mayor y menor riesgo de contagiar la enfermedad con el sistema de colores del semáforo. “Solicitamos si se le podía dar una revisión a esto porque capaz que con la nueva situación algunas cosas que están en la columna verde o la amarilla, pasan a estar en rojo”.

En la reunión, que fue convocada por el presidente tras una carta que le envió la ingeniera, también se definió aumentar las fiscalizaciones por fiestas o eventos clandestinos en la capital del país. Además, la IMM anunció que también fortalecerá la coordinación con el MSP y el Sinae, y que en ese sentido se colocarán contenedores fuera de las policlínicas comunales para “separar” todas las consultas por cuadros respiratorios.

La preocupación de Cosse por las cifras que marcan un aumento de los casos no es nueva. Cuatro días después de haber asumido como intendenta, la jefa comunal anunció que revisaría todos los permisos concedidos con anterioridad para eventos y actividades. Incluso, la semana pasada el Congreso de Intendentes solicitó al Poder Ejecutivo poder acceder de forma directa a la información brindada por el GACH.



Cosse señaló que le pidió al grupo apoyo para ser “efectivos” en las tareas encomendadas, así como para “medir y planificar” los pasos a dar.

A la espera.

Por su parte, Delgado, quien también encabezó la conferencia junto a la intendenta capitalina, anunció que hoy hay alrededor de 37.000 personas en cuarentena. Y explicó que el gobierno analiza la situación en función de las medidas adoptadas la semana pasada. “Los casos que estamos viendo en estos días son previos a la toma de las medidas que anunció el presidente. Recién los efectos de esas medidas las vamos tener a partir de la semana que viene”, advirtió.



El Sinae informó ayer que se registraron 303 casos nuevos en un total de 5.622 exámenes (5,38% de positividad). También se notificaron tres fallecidos. Se trata de pacientes de 59, 81 y 83 años de Montevideo, los que totalizan 86 defunciones por la enfermedad. Hay 26 personas en cuidados intensivos.



Antel Arena.

En el MSP prefirieron no referirse a la investigación que el propio ministro Daniel Salinas informó que se realizaría por la presunta aglomeración de personas en el Antel Arena en el final del programa de televisión Got Talent. En Twitter, sin embargo, el secretario de Estado dijo que las fotos denunciadas por un usuario de la red sobre el evento no eran reales.