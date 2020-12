Fiestas de fin de año: se definió qué deben hacer internos de residenciales al volver a los hogares

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando restan semanas para Navidad y Año Nuevo, el Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió una serie de recomendaciones para los tradicionales encuentros con la familia en los que participen los adultos mayores, grupo de riesgo del COVID-19. Las pautas fueron generadas por el MSP, junto al Grupo Asesor Científico Asesor Honorario (GACH), y con la invitación de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría (SUGG).

A través de un documento de 16 páginas, publicado este martes, se enfatiza que "las personas mayores son vulnerables, sobre todo aquellas más frágiles y las que se encuentran en instituciones de larga estadía (residencias y hogares)".

Una situación para la cual se establecen pautas es para el caso de salida de adultos mayores de residenciales para participar de festejos familiares. Si bien se "sugiere evitar el egreso a reuniones", se estipula que habrá que tomar determinadas medidas en el reingreso.

Por un lado, el residente deberá hacer una "cuarentena en el establecimiento por 14 días", y en caso de querer disminuir los días de cuarentena al séptimo día "se deberá realizar un hisopado, el cual correrá por cuenta del familiar". El País en su edición del 7 de diciembre, informó que esta opción estaba arriba de la mesa. Además, en su edición del 22 de noviembre, se informó que la SUGG reclamaba pautas y solicitar dicho test para los reingresos.

En caso de resultar negativo, el documento del MSP señala que el adulto a partir de allí podrá "reintegrarse a las actividades" del residencial.

Por otro lado, frente a esta coyuntura se recomienda para evitar más contagios que si es adulto mayor, que "evite" participar de reuniones familiares "con más de 8 personas, hasta que sea seguro encontrarse".

Si concurre a una reunión, se pide que sea "de tapabocas y mantenga una distancia de 2 metros con otras personas; especialmente si concurren algunas que no integran el hogar, no pertenecen al grupo con el que mantiene contacto de manera recurrente y/o viajaron desde otros departamentos en los últimos 14 días".

Como es una fecha donde también se suelen hacer regalos, se solicita a estas personas que "adelanten" las mismas para "evitar" aglomeraciones". "Utilice, en lo posible, medios electrónicos", agregan las autoridades.

Adulto mayor Foto: EFE - Archivo

Otras de las recomendaciones es que se cubran la boca y nariz con tapabocas cuando se esté "con personas con quienes no puede mantener la distancia recomendada". En tanto, también se llama a "evitar" compartir "vajilla, cubiertos o vasos, abrazos, cantos, bailes". Además, se reitera poner en práctica la higiene de manos, tapabocas, higiene de superficies y evitar la proximidad.

Para el caso de quienes organizan reuniones familiares a las que concurren adultos mayores, se solicita planificar la reunión para "un máximo de 8 participantes".

Se pide que la misma sea "al aire libre", mientras que si no es posible se "utilice espacios interiores amplios y ventilados". Si no se puede cumplir con estas dos propuestas, "se debe reducir" el número de participantes recomendado de máximo ocho personas.

En el caso de que concurran personas que viajaron entre departamentos en los últimos 14 días "adquiere especial importancia el distanciamiento físico y uso de tapabocas".

En tanto, se pide que en la medida de lo posible se utilice "vajilla, vasos y cubiertos descartables", y evitar el uso compartido de los mismos.

Además, se reitera evitar la proximidad, poner en práctica la higiene de manos, tapabocas e higiene de superficies.

Test en residenciales. Foto: Leonardo Mainé - Archivo El País

Por otro lado, el MSP destacó para el caso de adultos mayores que se encuentren en residenciales - llamados establecimientos de larga estadía, dentro del que se incluyen también hogares - que "no se autorizan las reuniones y festejos de fin de año" allí.

Además, se plantean pautas para residenciales que tengan o no casos positivos, así como el manejo que se debe hacer para los egresos de adultos para estos festejos.

Asimismo, "se sugiere y/o recomienda" que los familiares que integran los grupos de riesgo - esto es mayores de 65 años y aquellos que independientemente de la edad presenten comorbilidades susceptibles a presentar complicaciones de COVID-19 -, "no concurran" a los residenciales.

Si el centro cuenta con casos positivos se "suspende" la visita familiar salvo que el adulto mayor esté "en situación de final de la vida", así como pacientes "oncológicos o no oncológicos en etapa terminal", y aquellos residentes que se encuentren con una "descompensación neurocognitiva psico conductual que no puedan ser abordadas por el equipo de trabajo" del residencial.

En tanto, la visita también implica una determinada operativa. No podrá ingresar más de un familiar a la vez, que no podrá tener sintomatología asociada al COVID-19 y contar con "doble par de guantes, máscara, lentes, gorro, tapaboca, mameluco y sobre túnica, de no contar con mameluco, utilizar bata impermeable", y la misma no podrá superar los 30 minutos.

La situación es distinta para las visitas de familiares a residenciales donde no se hayan identificado casos positivos. "Los residentes podrán recibir una o dos visitas de un solo familiar, con cita previa y de 30 minutos de duración", precisa el texto.

No obstante, el familiar "deberá declarar por escrito" que no presenta sintomatología asociada a COVID-19, "así como no haber estado en contacto con casos sospechosos o confirmados en los últimos 14 días".

Además de tomar la temperatura en el centro, y desinfectar las manos con alcohol, el familiar "deberá ingresar al lugar con tapaboca y sobre túnica", y no podrá transitar por el residencial.

La visita además de restrictiva se deberá desarrollar en un "área exclusiva cerca de la puerta de entrada y donde no circulen residentes en forma habitual". En la misma no se podrá mantener una distancia menor a los dos metros entre residente y familiar, así como el espacio deberá estar "sin adornos, revistas, etc, con el fin de disminuir las superficies de contacto y facilitar las tareas de limpieza y desinfección".

Por otro lado, en el encuentro "no estará permitido el saludo con contacto: abrazo, beso o apretón de manos".