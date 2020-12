Por aire y tierra, la Policía sale para frenar las aglomeraciones en pandemia

"Más que por una exhortación, van por un ruego solidario”, dijo el ministro del Interior, Jorge Larrañaga. El jerarca explicó que este fin de semana se inicia un operativo a nivel nacional, pero específicamente focalizado en las costas uruguayas, para desarticular las aglomeraciones y fiestas clandestinas que compliquen aun más el nivel de contagios por coronavirus.

En esa línea, aseguró que los efectivos policiales aplicarán todas las herramientas legales para pedirle a la gente que cumpla con las medidas de distanciamiento. Y se alertó a todas las dependencias del país para que, en caso de detectar irregularidades, procedan a desarticular las aglomeraciones.

Larrañaga comentó que el despliegue policial será por tierra y aire. Para ello se coordinaron acciones con el Ministerio de Defensa, que dispuso un helicóptero que vigilará las costas solicitando a los ciudadanos que se separen.



“Salir adelante de la emergencia sanitaria es una tarea de todos. Por favor, evitemos las aglomeraciones, usemos tapaboca y mantengamos el distanciamiento social. Falta menos, no bajemos los brazos”, es el mensaje que emitirán por parlantes tanto en las aeronaves como en los patrulleros terrestres.



El gobierno, junto con las intendencias de Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha, presentaron ayer el programa “Verano Azul”, por el que se distribuirán 2.200 efectivos policiales para colaborar en la costa. El foco de la Policía estará en desarticular las aglomeraciones y el gentío que se genere en los balnearios.

“El gobierno quiere defender el derecho a reunión pacífica que tienen los ciudadanos, y eso también tenemos que protegerlo. En eso debemos y tenemos que estar todos. El cuidarnos, y el parar todo lo que refiere a las fiestas clandestinas, es un imperativo y una obligación que impone la propia responsabilidad ciudadana”, dijo Larrañaga a los medios. Remarcó que se trata de un asunto nacional que hay que entenderlo “más allá de posicionamientos políticos e ideológicos”.

En conversación con El País, el ministro agregó que las dependencias policiales están listas para actuar de inmediato, y dijo que se cuenta con la colaboración de Inteligencia Nacional y Policial para adelantarse a la organización de fiestas clandestinas. Los efectivos cuentan con equipo fotográfico y de video con el fin de tomar imágenes de los diferentes hechos que se puedan producir para sus futuras consecuencias legales.



El ministro pidió “por favor a la gente que comprenda la situación” que se enfrenta. “Ayuden a ayudarnos entre todos para combatir las consecuencias de la pandemia. No es un pedido caprichoso del gobierno, es un ruego solidario que nos parece imprescindible acoger como un principio de solidaridad responsable”, subrayó.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, agregó que desde la comuna se han dado instrucciones concretas para fiscalizar los bares y restaurantes que cumplan con el decreto firmado por el presidente Lacalle, de cerrar sus puertas antes de las 24 horas.



“Pedimos que se salga con más intensidad. Nosotros estamos cambiando y suspendiendo eventos”, comentó a la prensa en su visita a la Torre Ejecutiva el jueves, y agregó que hasta el momento no se han reportado irregularidades de empresas que trabajan en la noche.

Ayer Cosse envió una carta a Lacalle detallando las medidas que implementó para combatir el virus; una de esas es la disposición de una camioneta para hacer test gratuitos en la capital. En la misiva manifiesta la preocupación por la cantidad de casos. “En virtud de esta situación, si el Poder Ejecutivo, asesorado por el GACH analiza la implementación de medidas más restrictivas, queremos expresar la disposición de la intendencia a colaborar en mitigar el impacto en las actividades económicas, culturales y sociales”, expresó la jefa comunal.

Refuerzan controles estrictos para el transporte

El presidente Lacalle Pou admitió que la operativa del transporte interdepartamental en esta época es una preocupación. Por eso el ministro de Salud, Daniel Salinas, dijo ayer a los medios que se exigirá al Ministerio de Transporte que haga más controles: “No se trata solo de cuando suben, sino también controlar a medio camino, porque está protocolizado. Que se abran las ventanillas y se pare a determinados kilómetros. Podrá decir que no hay casos en los ómnibus. ¿Qué sabemos, si hay 20% del que no tenemos el hilo epidemiológico?”.



Unas horas más tarde, el presidente de la Cámara de Transporte, Juan Salgado, se reunió con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Reconoció que “hay un momento donde el distanciamiento no es el que todos pretendemos o el sugerido”. Y agregó: “Hace muchos meses que lo venimos diciendo: la distancia se trata de mantener, y en el transporte urbano y suburbano fundamentalmente, la distancia se mantiene en el 98% de todos los servicios que se dan”.