El Tribunal de Cuentas (TCR) no formuló observaciones a la licitación que abrió la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para contratar traslados médicos en helicópteros, en todo el país, por el plazo de 72 meses o seis años, prorrogables. Está prevista la adjudicación, por una cifra de US$ 460.000 mensuales, la cual fue fuertemente cuestionada por el senador nacionalista Javier García.

Este miércoles, el Tribunal acordó por unanimidad no realizar observaciones a la licitación lanzada en agosto para brindar un “servicio integral para traslado sanitario especializado aéreo con helicópteros sanitarios”, de acuerdo a la resolución del TCR a la que accedió El País.

“Desde el punto de vista jurídico, el proceso de licitación es correcto”, destacó el presidente del TCR, el nacionalista Francisco Gallinal a El País, quien aclaró que la “oportunidad y conveniencia” de una contratación corresponde al organismo contratante (ASSE), no al TCR.

Gallinal añadió que el TCR, dada la singularidad del caso, resolvió incorporar por primera vez la posibilidad de promover una auditoría de desempeño de la contratación, tomando en cuenta que la licitación que asciende a US$ 36,5 millones, tomando en cuenta los seis años de servicio.

El servicio previsto involucra dos helicópteros principales, con otro de respaldo, y disposición permanente (24/7), y tiempos de despegue de “menos de 15 minutos”. Se prevé la operación en dos bases, en las regiones sur y norte del país.

Estos serían utilizados para hacer traslados de pacientes pediátricos o adultos, en “estado crítico”, así como de órganos y tejidos, hasta el “apoyo en emergencias nacionales y/o catástrofes”.

El prestador público, que atiende a 1,5 millones de pacientes, pagará un canon fijo mensual a la empresa adjudicataria de los traslados, que incluirá todos los costos de la operación. Se presentaron a la licitación las firmas Gruppo Modena, JD&A, Laredmóvil, UTAM, Vogels Uruguay, y Luis Edgardo Rondán Domingues, de acuerdo al acta de apertura de ASSE.

La Comisión de Adjudicaciones de ASSE, integrada por Christian Alzamendi, Natalia Makovsky y Natalia da Costa, desestimó el 15 de octubre las ofertas de las firmas JD&A, Laredmóvil, UTAM y Luis Edgardo Rondán Domingues, por “no presentar cotización en línea”, indica un acta de la comisión, a la que accedió El País.

La oferta de Vogels Uruguay también fue desestimada por no cumplir el mínimo de tres referencias documentadas en relación a servicios ejecutados “satisfactoriamente por períodos y en condiciones iguales o superiores a las requeridas” en el pliego del llamado.

La firma impugnó que su oferta era “admisible”, destacando que tenían referencias en el rubro y apuntó contra Gruppo Modena por entender que no acreditaron las referencias exigidas. Sin embargo, la Comisión de Adjudicaciones no hizo lugar al reclamo, tomando en cuenta que tras analizar las referencias presentadas, solo una de ellas era admisible.

La resolución del TCR añadió que a Gruppo Modena se le brindó un plazo de dos días hábiles para “subsanar carencias formales”, amparado en el artículo 65 del texto ordenador de contabilidad y administración pública (Tocaf), y que lo cumplió en fecha.

Tomando en cuenta un informe favorable de SAME 105, que valoró que el servicio de helicópteros implica una “mejora relevante de la capacidad de respuesta de ASSE”, y analizadas las diferentes ofertas, la Comisión de Adjudicaciones sugirió la adjudicación a Gruppo Modena.

La oferta de la firma fue por $ 18.847.000, unos US$ 460.000 mensuales. En el período solicitado, de 72 meses o seis años, la contratación asciende a $ 1.492.682.400 impuestos incluidos, unos US$ 36.5 millones. En tanto, la licitación prevé que se podría extender la compra de traslados aéreos por hasta 18 años.

Gruppo Modena tiene sede en Argentina y es liderada por el empresario Cristiano Rattazzi, extitular de FIAT Argentina y bisnieto del histórico dueño de FIAT, el italiano Giovanni Agnelli.

El grupo tiene la división Modena Air Service, que opera desde 2010 el servicio de emergencias médicas aéreas (HEMS, por sus siglas en inglés) para el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Críticas

La licitación de ASSE para el servicio de helicópteros fue cuestionada por el senador García. En su cuenta de X, el exministro de Defensa remarcó que “hasta ahora los traslados los hace la Fuerza Aérea y la Armada Nacional sin costo para ASSE”.

García remarcó que los traslados “solo podrán hacerse de día, de noche solo podrán ser muy pocos, ínfimos”, así como que “no hay estructura ni pistas preparadas que lo permitan en todo el territorio salvo excepciones”.

El opositor reclamó que la inversión prevista en la licitación se destine a la Fuerza Aérea y la Armada que hasta ahora vienen haciendo los traslados con sus tripulaciones, con “enorme capacidad”, incluso hasta “traslados múltiples de pacientes graves en simultáneo”, acotó.

El senador realizó este miércoles un pedido de informes a ASSE y el Ministerio de Defensa reclamando datos sobre el proceso de definición del servicio de helicópteros.

"La gente lo necesita ahora"

“Es un servicio fundamental que ASSE lo necesita”, destacó el gerente general del prestador público, Federico Martiarena, este lunes a Canal 4, consultado sobre la licitación. Estimó que habrán entre cinco y siete traslados en helicóptero por día.

“Está vinculado a las patologías tiempo dependientes, no solo a la siniestralidad vial (…) sino a un infarto agudo de miocardio y ACV que siguen siendo las primeras causas de muerte, de invalidez, y de días de internación”, dijo el gerente.

“Tenemos un excelente vínculo con la Fuerza Aérea, con quienes trabajamos conjuntamente en muchos traslados aéreos, de otro tipo”, marcó Martiarena. “No pretendemos una sustitución, sino una complementación”, agregó sobre la voluntad de mantener dicha alianza.

Respecto a los cuestionamientos de pagar US$ 460.000 por el servicio de traslados aéreos, el gerente indicó que los costos son “elevados”, que se pagan “por disponibilidad, y no por el uso”.